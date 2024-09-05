Алаудинов раскрыл новый план ВСУ в Курской области

Затишье на курском направлении в последние несколько дней объясняется подтягиванием ВСУ дополнительных сил вместо «уже перемолотых» батальонов. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.
«У нас была такая тишина, потому что последние батальоны, которые были затянуты несколько дней назад, они были уже перемолоты. Я так понял, противник занимался подтягиванием новых сил и ресурсов», — сообщил Апти Алаудинов в своем telegram-канале.
Ранее Минобороны РФ сообщало о потерях ВСУ в Курской области. По данным ведомства, они составили более 9300 военных. Об этом сообщает «Национальная служба новостей».
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