Ямальский филиал китайского нефтяного гиганта продемонстрировал финансовую несостоятельность

Ямальский филиал нефтегазовой корпорации «Чжунмань» доказал в суде право на отказ от индексации зарплат сотрудникам в условиях убыточности предприятия. В ходе гражданского спора с бывшим сотрудником компания предоставила в суде доказательства того, что финансово-экономические показатели общества в 2021-2023 годах были крайне низкими, сообщает Губкинский районный суд.
Как следует из хода судебного заседания, бывший сотрудник ямальского филиала корпорации «Чжунмань» требовал взыскать задолженность по индексации заработной платы, отпускных и компенсацию морального вреда на общую сумму, превышающую один млн рублей. Представитель филиала ОАО «Нефтегазовая корпорация „Чжунмань“, в свою очередь, сообщил, что финансово-экономические показатели общества были убыточными, а значит, работодатель мог не индексировать выплаты.
«Вместе с тем, индексация производилась работодателем в спорный период, что не учтено в расчетах истца. Также ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности по заявленным требованиям», — сообщается в судебном решении.
Как следует из деклараций по налогу на прибыль иностранной организации, финансовые показатели ямальского филиала нефтегазовой корпорации «Чжунмань» действительно были критическими. В 2022 году прибыль ушла в минус на 382 млн рублей, в 2023 году — уже на 446 млн рублей. Этих доказательств хватило на то, чтобы выиграть судебный процесс.
Между тем, филиал китайской компании, который расположен в Губкинском (ЯНАО) уже несколько лет не размещает данные о доходах в СБИС. Компания является участником нескольких судебных тяжб о невыплате долгов. Так, ООО «Бурсервис» требует взыскать с китайского партнера 285 млн рублей. Дважды Арбитражный суд ЯНАО прекращал производства по делу о признании должника банкротом, так как компания успевала вовремя погасить долги.
Ранее URA.RU сообщало, что полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привлекать к работе иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Заявление УМВД корпорация оспаривала в суде.
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