04 сентября 2024

Ямальский филиал китайского нефтяного гиганта продемонстрировал финансовую несостоятельность

Нефтяной гигант «Чжунмань» на Ямале доказал право на отказ от повышения зарплат
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчетов по налоговым декларациям хватило на то, чтобы ямальский филиал нефтегазовой корпорации из КНР выиграл судебный процесс
Отчетов по налоговым декларациям хватило на то, чтобы ямальский филиал нефтегазовой корпорации из КНР выиграл судебный процесс Фото:

Ямальский филиал нефтегазовой корпорации «Чжунмань» доказал в суде право на отказ от индексации зарплат сотрудникам в условиях убыточности предприятия. В ходе гражданского спора с бывшим сотрудником компания предоставила в суде доказательства того, что финансово-экономические показатели общества в 2021-2023 годах были крайне низкими, сообщает Губкинский районный суд.

Как следует из хода судебного заседания, бывший сотрудник ямальского филиала корпорации «Чжунмань» требовал взыскать задолженность по индексации заработной платы, отпускных и компенсацию морального вреда на общую сумму, превышающую один млн рублей. Представитель филиала ОАО «Нефтегазовая корпорация „Чжунмань“, в свою очередь, сообщил, что финансово-экономические показатели общества были убыточными, а значит, работодатель мог не индексировать выплаты.

«Вместе с тем, индексация производилась работодателем в спорный период, что не учтено в расчетах истца. Также ответчиком заявлено о пропуске истцом срока исковой давности по заявленным требованиям», — сообщается в судебном решении.

Как следует из деклараций по налогу на прибыль иностранной организации, финансовые показатели ямальского филиала нефтегазовой корпорации «Чжунмань» действительно были критическими. В 2022 году прибыль ушла в минус на 382 млн рублей, в 2023 году — уже на 446 млн рублей. Этих доказательств хватило на то, чтобы выиграть судебный процесс.

Между тем, филиал китайской компании, который расположен в Губкинском (ЯНАО) уже несколько лет не размещает данные о доходах в СБИС. Компания является участником нескольких судебных тяжб о невыплате долгов. Так, ООО «Бурсервис» требует взыскать с китайского партнера 285 млн рублей. Дважды Арбитражный суд ЯНАО прекращал производства по делу о признании должника банкротом, так как компания успевала вовремя погасить долги.

Ранее URA.RU сообщало, что полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привлекать к работе иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Заявление УМВД корпорация оспаривала в суде.

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Ямальский филиал нефтегазовой корпорации «Чжунмань» доказал в суде право на отказ от индексации зарплат сотрудникам в условиях убыточности предприятия. В ходе гражданского спора с бывшим сотрудником компания предоставила в суде доказательства того, что финансово-экономические показатели общества в 2021-2023 годах были крайне низкими, сообщает Губкинский районный суд. Как следует из хода судебного заседания, бывший сотрудник ямальского филиала корпорации «Чжунмань» требовал взыскать задолженность по индексации заработной платы, отпускных и компенсацию морального вреда на общую сумму, превышающую один млн рублей. Представитель филиала ОАО «Нефтегазовая корпорация „Чжунмань“, в свою очередь, сообщил, что финансово-экономические показатели общества были убыточными, а значит, работодатель мог не индексировать выплаты. Как следует из деклараций по налогу на прибыль иностранной организации, финансовые показатели ямальского филиала нефтегазовой корпорации «Чжунмань» действительно были критическими. В 2022 году прибыль ушла в минус на 382 млн рублей, в 2023 году — уже на 446 млн рублей. Этих доказательств хватило на то, чтобы выиграть судебный процесс. Между тем, филиал китайской компании, который расположен в Губкинском (ЯНАО) уже несколько лет не размещает данные о доходах в СБИС. Компания является участником нескольких судебных тяжб о невыплате долгов. Так, ООО «Бурсервис» требует взыскать с китайского партнера 285 млн рублей. Дважды Арбитражный суд ЯНАО прекращал производства по делу о признании должника банкротом, так как компания успевала вовремя погасить долги. Ранее URA.RU сообщало, что полиция запретила ямальскому филиалу китайской нефтегазовой компании «Чжунмань» привлекать к работе иностранных граждан в качестве высококвалифицированных специалистов. Заявление УМВД корпорация оспаривала в суде.
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