Зеленский заявил об успехе операции под Курском: как на самом деле шли дела у ВСУ

Зеленский: операция в Курской области дала желаемые результаты

14 сентября 2024 в 22:38 Размер текста - 17 +

Во время одной из конференций в Киеве украинский лидер Владимир Зеленский вновь заявил, что вторжение ВСУ в Курскую область в целом дало нужные результаты. За несколько дней до этого он говорил, что контрнаступление российских сил также проходило якобы в соответствии с неким «украинским планом». URA.RU передает, как на самом деле обстояла ситуация в зоне СВО на фоне вторжение украинских сил в Курскую область. Украина 31 июля официально получила первую партию долгожданных истребителей F-16 от западных стран. До этого больше года проходило обучение украинских пилотов по управлению данной техникой. Однако не прошло и месяца, как стало известно о крушении истребителя. Техника была поражена в районе аэропорта Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом, например, писала газета The Wall Street Journal, затем информацию подтвердили сами ВВС Украины. Украинский лидер Владимир Зеленский отреагировал на инцидент увольнением командующего Военно-воздушных сил Украины (ВВС) Николая Олещука (физическое лицо, внесенное Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов). Сам Олещук отреагировал на свое увольнение цитатой бывшего главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерия Залужного, которого также уволил Зеленский в этом году. В день, когда ВСУ начали вторжение в Курскую область, 6 августа, российские солдаты начали активно продвигаться на донецком направлении, пользуясь тем, что украинские бойцы стягивали свои подразделения с зоны СВО. В этот же день российские солдаты из группировки «Центр» освободили населенный пункт Тимофеевка. Они продвигались в сторону Красноармейска. Спустя несколько дней солдаты ВС РФ на покровском направлении заняли населенный пункт Сергеевка. К тому моменту на донецком направлении свои позиции укрепили солдаты из группировки «Восток». Далее российские военные на этом же фронтовом участке освободили пункты Новоселовка Первая и Веселое. К 12 августа Вооруженные силы России взяли под контроль село Лисичное в ДНР. Тогда же в Минобороны РФ подчеркнули, что российские военные нарастили продвижение на донецком направлении. Спустя еще несколько дней полностью была освобождена Ивановка. Далее на покровском направлении от украинских солдат был зачищен населенный пункт Свиридоновка. Об этом также информировали в российском военном ведомстве. На донецком направлении вскоре был освобожден пункт Артемово. В Минобороны РФ подчеркнули, что это один из крупных населенных пунктов дзержинской агломерации. К 21 августа было освобождено также Желанное. Спустя неделю в ведомстве проинформировали о взятии Орловки. До этого солдаты освободили два населенных пункта — деревню Нижняя Паровая и поселок Нечаев. Камышевка в ДНР стала следующей, которую зачистили от ВСУ. Вскоре стало известно, что бойцы РФ из группировки «Запад» взяли под контроль населенные пункты Стельмаховка и Николаевка на территории ЛДНР. Далее взята была Ивановка, а следом — Кирово. Уже 1 сентября ВС РФ освободили поселок Птичье в ДНР и железнодорожную станцию Выемка. Освобождением последней российская армия начала создавать котел для группировки ВСУ на западе ЛНР, отмечал военный эксперт Андрей Марочко. На донецком направлении российские военные продолжали свое продолжение вглубь фронтового участка. Российские военные освободили населенный пункт Скучное, через день бойцы отметились освобождением Карловки и Пречистовки. На следующий день был взят населенный пункт Заветное. Еще через день — Калиново. К 8 сентября российские военные завершили операцию по освобождению Красногоровки. Помимо этого военные взяли под контроль село Новогродовка в ДНР, а на следующий день — Мемрик. Генштаб ВСУ 19 августа назвал покровское направление самой горячей точкой на линии боевого соприкосновения. В ведомстве также заявили, что российские военные активно наступали на торецком направлении. Российские военные 10 сентября ликвидировали военные аэродромы и цех по производству беспилотников в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Через несколько дней была поражена еще одна аэродромную инфраструктуру ВСУ. Украинские военные 14 сентября попытались организовать контратаку в районе Кременной в ЛНР, но безуспешно. Об этом говорил военный эксперт Андрей Марочко. До этого он говорил, что украинские силы стягиваются к Купянску и Кременной. Как уточнил британский телеканал BBC, ссылаясь на источник из командования ВСУ, на покровском направлении, которое Украины называла горячей точкой на фронте, для солдат сейчас складывается критическая ситуация. ВСУ не могут удержать свои позиции. После начала масштабного контрнаступления ВС РФ 10 сентября в Курской области российские военные за два дня освободили десять населенных пунктов в Курской области. Тогда общие потери ВСУ на курском направлении превысили 12,5 тысячи солдат. Украинский лидер Владимир Зеленский в разговоре с президентом Литвы Гитанасом Науседой заявил, что в Курской области все идет «по украинскому плану». Тогда российские военкоры иронично высмеяли украинского главу, намекая на потери территорий, которые Киев успел занять на курском направлении. Далее он заявил, что операция в Курской области стала для ВСУ успешной.