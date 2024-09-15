Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой

15 сентября 2024 в 10:03 Размер текста - 17 +

Иноагент Галкин пожаловался на нарушение его права на неприкосновенность частной жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) заявил, что никогда не имел отношения к политической деятельности, а статус иноагента нарушает его права. Это следует из заявления артиста, в котором он в очередной раз требует снять с него статус иноагента. «Административный истец Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, а является деятелем культуры и искусства», — сказано в документе. Его приводит ТАСС. Артист также заявил, что статус иностранного агента нарушает его право на свободу выражения мнения и частную жизнь. Суд, в свою очередь, выразил несогласие с позицией Галкина, и отметил, что имеет доказательства, которые подтверждают, что артист активно участвует в политической деятельности, финансируемой из заграницы. Ранее из судебных материалов Мосгорсуда стало известно, что Галкин использует свои заграничные концерты для антироссийской пропаганды. Также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации ВС РФ. Кроме того, он поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ, что свидетельствуют об иностранной поддержке. *Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) заявил, что никогда не имел отношения к политической деятельности, а статус иноагента нарушает его права. Это следует из заявления артиста, в котором он в очередной раз требует снять с него статус иноагента. «Административный истец Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, а является деятелем культуры и искусства», — сказано в документе. Его приводит ТАСС. Артист также заявил, что статус иностранного агента нарушает его право на свободу выражения мнения и частную жизнь. Суд, в свою очередь, выразил несогласие с позицией Галкина, и отметил, что имеет доказательства, которые подтверждают, что артист активно участвует в политической деятельности, финансируемой из заграницы. Ранее из судебных материалов Мосгорсуда стало известно, что Галкин использует свои заграничные концерты для антироссийской пропаганды. Также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации ВС РФ. Кроме того, он поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ, что свидетельствуют об иностранной поддержке. *Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России