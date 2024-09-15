Галкин* заявил, что никогда не занимался политикой

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Иноагент Галкин пожаловался на нарушение его права на неприкосновенность частной жизни Фото:

Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) заявил, что никогда не имел отношения к политической деятельности, а статус иноагента нарушает его права. Это следует из заявления артиста, в котором он в очередной раз требует снять с него статус иноагента.

«Административный истец Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, а является деятелем культуры и искусства», — сказано в документе. Его приводит ТАСС. Артист также заявил, что статус иностранного агента нарушает его право на свободу выражения мнения и частную жизнь. Суд, в свою очередь, выразил несогласие с позицией Галкина, и отметил, что имеет доказательства, которые подтверждают, что артист активно участвует в политической деятельности, финансируемой из заграницы.

Ранее из судебных материалов Мосгорсуда стало известно, что Галкин использует свои заграничные концерты для антироссийской пропаганды. Также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации ВС РФ. Кроме того, он поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ, что свидетельствуют об иностранной поддержке.

*Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России

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Уехавший из России юморист Максим Галкин* (признан иноагентом по решению Минюста РФ) заявил, что никогда не имел отношения к политической деятельности, а статус иноагента нарушает его права. Это следует из заявления артиста, в котором он в очередной раз требует снять с него статус иноагента. «Административный истец Галкин в обосновании своего иска к Минюсту указал, что никогда не осуществлял политическую деятельность, а является деятелем культуры и искусства», — сказано в документе. Его приводит ТАСС. Артист также заявил, что статус иностранного агента нарушает его право на свободу выражения мнения и частную жизнь. Суд, в свою очередь, выразил несогласие с позицией Галкина, и отметил, что имеет доказательства, которые подтверждают, что артист активно участвует в политической деятельности, финансируемой из заграницы. Ранее из судебных материалов Мосгорсуда стало известно, что Галкин использует свои заграничные концерты для антироссийской пропаганды. Также артист во время выступлений распространяет недостоверные сведения о спецоперации ВС РФ. Кроме того, он поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой РФ, что свидетельствуют об иностранной поддержке. *Максим Галкин — физическое лицо, исполняющее функции иноагента в России
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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