Воры-обезьяны и мертвые туристы: как тюменка одна улетела в Таиланд

В Таиланде обезьяны обокрали туристку из Тюмени

14 сентября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Тюменка никогда ранее не была в странах Азии Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU Таиланд является одним из самых популярных направлений для отдыха среди тюменцев. По данным турагентов, даже в сезон дождей вместо солнечной Турции многие выбирают полететь в Паттайю или на Пхукет ради экзотической природы или белоснежных пляжей. Так тюменка Анжела (имя изменено по просьбе собеседницы) в 23 года впервые решила в одиночку отправиться в Азию. В разговоре с журналистом агентства она рассказала, как ее обворовали обезьяны, а недалеко от отеля нашли труп жителя РФ. Жаркая Азия и сезон дождей Анжела никогда ранее не была в странах Азии, тем более — одна за границей. Однако наслушавшись ярких историй о «стране улыбок» и гостеприимности местных, она решила купить путевку. Ее выбор пал на Пхукет, район Карон, который славится своим пляжем с «хрустящим» песком. Встретил остров девушку сильным ливнем, из-за которого рейс тюменки ушел на второй круг. «Первые впечатления — как здесь много зелени и какая высокая влажность. По прилету у меня начался сильный кашель. Потом гид мне объяснит, что так у приезжих проявляется аллергическая реакция на сырость», — рассказала тюменка. Обезьянья кража и улетевшие с обрыва байкеры На второй день отпуска девушка решила купить билет на обзорную экскурсию. Отдыхающие осмотрели местный храм, кормили слонов, гладили королевскую кобру, посетили статую Большого Будды. В последнем месте с тюменкой случилось необычное происшествие — ее обокрала обезьяна. Обезьяна украла у туристки пакет с сувенирами и зонтом Фото: Илья Московец © URA.RU «Экскурсоводы нас предупредили, что во многих локациях мы можем встретить диких обезьян. Драться с ними, брать на руки и гладить строго запретили. Я все поняла, но не учла одного: у обезьян другие планы. На смотровой площадке животное само залезло мне на руку и отобрало пакет. Обезьяна выкинула из него мой зонт, воду, распаковала сувениры и начала их грызть. А я их покупала для бабушки, а не для макаки. Другие иностранцы пытались мне помочь и отобрать у нее хоть что-то, но бесполезно. У них такая хватка!» — смеется собеседница агентства. Активные дикие животные — это одна из опасностей для туристов. Таиланд не место для тех, кто боится насекомых или рептилий, ведь здесь их огромное множество. На пляже ночью вам на голову может упасть змея, которая прыгала (они так умеют) по деревьям, но потеряла равновесие. Еще одна угроза — это дороги и транспорт. Популярное средство передвижения на острове — это байк. Чтобы ездить на нем, нужно заплатить от одной до трех тысяч рублей (в зависимости от времени аренды) и иметь международные водительские права. «Быть пешеходом здесь страшно. Нормальных тротуаров нет, из-за чего ты ходишь буквально по дороге. Пешеходные переходы в сильном дефиците. Если хочешь перебежать дорогу, то нужно просто махать водителям. И то, они не остановятся, а просто тебя объедут. Но и управлять байком тоже страшно. После дождей дороги скользкие. Поэтому передвигаясь по горам, есть риск вылететь с обрыва и приземлиться на чужой дом. Такие истории здесь не редкость», — делится тюменка. Улица разврата Одна из достопримечательностей Пхукета — улица развлечений под названием «Бангла Роуд». На ней расположены клубы, бары и заведения, показывающие экзотические шоу. На них агрессивно зазывают туристов: преграждают дорогу, тянут за руки, обещая море впечатлений. «Но русского человека такое зрелище скорее отпугнет, чем заинтересует. Не буду описывать, что именно показывают на этих шоу категории 18+», — рассказала тюменка. По словам девушки, главная тусовочная улица ее не впечатлила. Шумно и много пьяных людей. «Размах, конечно, побольше, чем на нашей улице Дзержинского. Но на тюменском арбате гулять в разы приятнее. Даже гиды говорили: «Если хотите испортить впечатления о Таиланде, то идите на «Бангла Роуд»», — добавила Анжела. Мертвые туристы и смертельные течения Страна для туристов безопасна, здесь происходит не так много криминала. Однако недалеко от отеля, где проживала тюменка, нашли труп российского туриста. После этого персонал гостиницы и другие проживающие рекомендовали девушке быть осторожнее на улицах в вечернее время. К сожалению, местные течения имеют здесь дурную славу Фото: Алексей Вахрушев © URA.RU «Во время завтрака я услышала, как русскоговорящие отдыхающие обсуждали мертвого мужчину, найденного недалеко от пляжа Карон. Меня это напугало. В холле ко мне подошла девушка из Новосибирска, с которой мы ранее познакомились. Она посоветовала воздержаться от прогулок в ночное время на всякий случай», — вспоминает тюменка. Но то, чего действительно стоит бояться на Пхукете — обратных течений. Они возникают практически на всех пляжах и в любое время суток. Кстати, по этой причине здесь не рекомендуют купаться по ночам. Если днем могут помочь спасатели, то в позднее время, к сожалению, придется самостоятельно бороться со стихией. «Как рассказывал гид, не один десяток туристов не могли выбраться из течения и в итоге тонули. Тебя просто затягивает далеко в море, и греби-не греби, спастись очень сложно. Я с первого дня заучила лайфхак: плыть в такой ситуации нужно не к берегу, а параллельно ему. Тогда можно выбраться из опасной зоны», — добавила девушка. Дешевые фрукты и жареные насекомые Туристам советуют брать с собой доллары и обменивать их прямо в Таиланде на баты (местная валюта). Один доллар равен примерно 34 батам. Основные статьи трат отдыхающих здесь — это еда, сувениры, экскурсии, массаж, передвижение и сим-карты. В отелях Таиланда практически нет системы «Все включено». Во многих гостиницах кормят только завтраками. На обед и ужин туристы часто покупают в магазинах лапшу быстрого приготовления (80-120 рублей), сэндвичи (от 100), салаты или роллы (130-150 рублей). В кафе один прием пищи на человека обходится в 700-1200 рублей. Тюменка отмечает, что на острове много русских кафе, где помимо тайских блюд подают борщ, сырники и пюре с котлетой. Также в местных приложениях можно заказать еду. Из Таиланда запрещено вывозить арбузы, кокосы и дурианы Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гиды не советуют покупать деликатесы в так называемых «макашницах». Это маленькие передвижные тележки, где тайцы продают блинчики, шашлыки и даже жареных кузнечиков. Но последнее — исключительно аттракцион для туристов, местные жители насекомых не едят. «Главный минус таких ларьков — запах. Из-за них на улицах пахнет жареной и жирной едой и специфичным дурианом. Кстати, за пронос этого фрукта в отель предусмотрен штраф почти 2,5 тысячи рублей. Все из-за запаха: он удушающе неприятный, вам точно не понравится такое амбре в номере», — рассказала девушка. Самый большой плюс Пхукета — дешевые фрукты на рынках. Например, килограмм манго там стоит около 200 рублей, питахайи — 240, ананас или кокос— 70, папайя — 160, арбуз — 80 рублей. Популярностью здесь пользуются массажи. На каждой улице есть как минимум четыре салона, цены в них начинаются от 1500 тысяч рублей. А стоимость экскурсий от двух тысяч. Итоги эксперимента По словам девушки, Азия очень колоритна. И если путешествовать по ней в одиночку, то можно стать более самостоятельным человеком и найти огромное количество приключений. «Таиланд — это рай. Очень необычно полностью брать на себя ответственность и решать такие мелкие дела, как обмен денег или покупка симки. Единственный минус, что не с кем разделить эти впечатления. Но стоит ли оно того? Однозначно! Я точно вернусь сюда еще. Только для начала поднакоплю денег. Хоть летом здесь и дешевле, чем в Турции. Но путевка на одну меня обошлась в 100 тысяч рублей, а еще 55 тысяч я взяла с собой (и потратила все „подчистую“)» — поделилась девушка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Таиланд является одним из самых популярных направлений для отдыха среди тюменцев. По данным турагентов, даже в сезон дождей вместо солнечной Турции многие выбирают полететь в Паттайю или на Пхукет ради экзотической природы или белоснежных пляжей. Так тюменка Анжела (имя изменено по просьбе собеседницы) в 23 года впервые решила в одиночку отправиться в Азию. В разговоре с журналистом агентства она рассказала, как ее обворовали обезьяны, а недалеко от отеля нашли труп жителя РФ. Анжела никогда ранее не была в странах Азии, тем более — одна за границей. Однако наслушавшись ярких историй о «стране улыбок» и гостеприимности местных, она решила купить путевку. Ее выбор пал на Пхукет, район Карон, который славится своим пляжем с «хрустящим» песком. Встретил остров девушку сильным ливнем, из-за которого рейс тюменки ушел на второй круг. «Первые впечатления — как здесь много зелени и какая высокая влажность. По прилету у меня начался сильный кашель. Потом гид мне объяснит, что так у приезжих проявляется аллергическая реакция на сырость», — рассказала тюменка. На второй день отпуска девушка решила купить билет на обзорную экскурсию. Отдыхающие осмотрели местный храм, кормили слонов, гладили королевскую кобру, посетили статую Большого Будды. В последнем месте с тюменкой случилось необычное происшествие — ее обокрала обезьяна. «Экскурсоводы нас предупредили, что во многих локациях мы можем встретить диких обезьян. Драться с ними, брать на руки и гладить строго запретили. Я все поняла, но не учла одного: у обезьян другие планы. На смотровой площадке животное само залезло мне на руку и отобрало пакет. Обезьяна выкинула из него мой зонт, воду, распаковала сувениры и начала их грызть. А я их покупала для бабушки, а не для макаки. Другие иностранцы пытались мне помочь и отобрать у нее хоть что-то, но бесполезно. У них такая хватка!» — смеется собеседница агентства. Активные дикие животные — это одна из опасностей для туристов. Таиланд не место для тех, кто боится насекомых или рептилий, ведь здесь их огромное множество. На пляже ночью вам на голову может упасть змея, которая прыгала (они так умеют) по деревьям, но потеряла равновесие. Еще одна угроза — это дороги и транспорт. Популярное средство передвижения на острове — это байк. Чтобы ездить на нем, нужно заплатить от одной до трех тысяч рублей (в зависимости от времени аренды) и иметь международные водительские права. «Быть пешеходом здесь страшно. Нормальных тротуаров нет, из-за чего ты ходишь буквально по дороге. Пешеходные переходы в сильном дефиците. Если хочешь перебежать дорогу, то нужно просто махать водителям. И то, они не остановятся, а просто тебя объедут. Но и управлять байком тоже страшно. После дождей дороги скользкие. Поэтому передвигаясь по горам, есть риск вылететь с обрыва и приземлиться на чужой дом. Такие истории здесь не редкость», — делится тюменка. Одна из достопримечательностей Пхукета — улица развлечений под названием «Бангла Роуд». На ней расположены клубы, бары и заведения, показывающие экзотические шоу. На них агрессивно зазывают туристов: преграждают дорогу, тянут за руки, обещая море впечатлений. «Но русского человека такое зрелище скорее отпугнет, чем заинтересует. Не буду описывать, что именно показывают на этих шоу категории 18+», — рассказала тюменка. По словам девушки, главная тусовочная улица ее не впечатлила. Шумно и много пьяных людей. «Размах, конечно, побольше, чем на нашей улице Дзержинского. Но на тюменском арбате гулять в разы приятнее. Даже гиды говорили: «Если хотите испортить впечатления о Таиланде, то идите на «Бангла Роуд»», — добавила Анжела. Страна для туристов безопасна, здесь происходит не так много криминала. Однако недалеко от отеля, где проживала тюменка, нашли труп российского туриста. После этого персонал гостиницы и другие проживающие рекомендовали девушке быть осторожнее на улицах в вечернее время. «Во время завтрака я услышала, как русскоговорящие отдыхающие обсуждали мертвого мужчину, найденного недалеко от пляжа Карон. Меня это напугало. В холле ко мне подошла девушка из Новосибирска, с которой мы ранее познакомились. Она посоветовала воздержаться от прогулок в ночное время на всякий случай», — вспоминает тюменка. Но то, чего действительно стоит бояться на Пхукете — обратных течений. Они возникают практически на всех пляжах и в любое время суток. Кстати, по этой причине здесь не рекомендуют купаться по ночам. Если днем могут помочь спасатели, то в позднее время, к сожалению, придется самостоятельно бороться со стихией. «Как рассказывал гид, не один десяток туристов не могли выбраться из течения и в итоге тонули. Тебя просто затягивает далеко в море, и греби-не греби, спастись очень сложно. Я с первого дня заучила лайфхак: плыть в такой ситуации нужно не к берегу, а параллельно ему. Тогда можно выбраться из опасной зоны», — добавила девушка. Туристам советуют брать с собой доллары и обменивать их прямо в Таиланде на баты (местная валюта). Один доллар равен примерно 34 батам. Основные статьи трат отдыхающих здесь — это еда, сувениры, экскурсии, массаж, передвижение и сим-карты. В отелях Таиланда практически нет системы «Все включено». Во многих гостиницах кормят только завтраками. На обед и ужин туристы часто покупают в магазинах лапшу быстрого приготовления (80-120 рублей), сэндвичи (от 100), салаты или роллы (130-150 рублей). В кафе один прием пищи на человека обходится в 700-1200 рублей. Тюменка отмечает, что на острове много русских кафе, где помимо тайских блюд подают борщ, сырники и пюре с котлетой. Также в местных приложениях можно заказать еду. Гиды не советуют покупать деликатесы в так называемых «макашницах». Это маленькие передвижные тележки, где тайцы продают блинчики, шашлыки и даже жареных кузнечиков. Но последнее — исключительно аттракцион для туристов, местные жители насекомых не едят. «Главный минус таких ларьков — запах. Из-за них на улицах пахнет жареной и жирной едой и специфичным дурианом. Кстати, за пронос этого фрукта в отель предусмотрен штраф почти 2,5 тысячи рублей. Все из-за запаха: он удушающе неприятный, вам точно не понравится такое амбре в номере», — рассказала девушка. Самый большой плюс Пхукета — дешевые фрукты на рынках. Например, килограмм манго там стоит около 200 рублей, питахайи — 240, ананас или кокос— 70, папайя — 160, арбуз — 80 рублей. Популярностью здесь пользуются массажи. На каждой улице есть как минимум четыре салона, цены в них начинаются от 1500 тысяч рублей. А стоимость экскурсий от двух тысяч. По словам девушки, Азия очень колоритна. И если путешествовать по ней в одиночку, то можно стать более самостоятельным человеком и найти огромное количество приключений.