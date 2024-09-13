Главная переправа ЯНАО остановила работу из-за тумана

На главной переправе ЯНАО установились туман и низкая видимость
Работа паромов на переправе Салехард — Лабытнанги остановлена. Такое решение приняли в департаменте транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО из-за тумана и низкой видимости.
«Внимание! Паромная переправа временно приостановила работу из-за тумана и низкой видимости», — написано в telegram-канале ведомства.
О том, когда паромное сообщение будет возобновлено — не сообщается. По всем интересующим вопросам можно обращаться в диспетчерскую службу перевозчика: +7 (912) 420-40-46.
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