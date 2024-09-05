Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) из-за смерти пятилетнего мальчика после пожара в Нижнем Тагиле. По предварительной информации, он скончался от отравления продуктами горения. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.
«Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижнего Тагила СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Следователем СКР проведён осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначается комплекс экспертиз», — рассказал Шульга.
Следователи, сотрудники МЧС и полиция выясняют точный очаг и причину возгорания. Также устанавливается точная причина смерти ребенка и причины, способствовавшие произошедшей трагедии.
Пожар вспыхнул в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома на улице Балакинская вечером 5 сентября. Ребенок скончался в машине скорой помощи после пожара.
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