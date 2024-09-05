05 сентября 2024

Самые громкие скандалы из жизни певца Shaman

Громкие скандальные истории из жизни певца Shaman
© Служба новостей «URA.RU»
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Скандальные истории из жизни певца Snaman
Скандальные истории из жизни певца Snaman Фото:

Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) активно дает концерты в различных городах России. В Тюмени певец выступит с новой концертной программой «Победа!» 28, 29, 30 сентября. О том, какие скандалы происходили в жизни певца — в материале URA.RU.

Shaman запросил заоблачные гонорары

Одна из самых громких и неприятных историй связанных с Shaman его гонорарные аппетиты, которые кажутся многим неприличными. Так на всю страну прогремела история с концертов в Оренбурге на День города 30 августа. Гонорар певца составлял 16 млн рублей. Крупная сумма за выступление молодого артиста вызвала возмущение не только у местных жителей, но и у Председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Останина обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой выяснить «неуместные платы» певцу Дронову. Но в ответ получила, что для праздника был использован городской, а не региональный бюджет.

На этом гонорарные скандалы не закончились: на Дне Ставропольского края 14 сентября певец Shaman получит за выступление 15 млн рублей. В региональном Минкульте объяснили выбор артиста «духоподъемными песнями», но Председатель комитета Госдумы Останина ответила, что «патриотизм за деньги не продается, и духоподъемные песни тоже».

Как певец подставил других артистов

После широкого общественного резонанса с выплатами Shaman власти задумались о том насколько разумного платить звездам такие деньги. Депутат Госдумы от партии «Новых людей» Владислав Даванков обратился к Премьер-Министру России Михаилу Мишустину с предложением ограничить госзакупки концертов артистов в России до 1 млн рублей. Также в своем обращении приводит в пример выступление певца Shaman в Оренбурге за 16 млн рублей.

Заслуженный артист без трусов

Певец прославился и пикантным заявлением: трусов у певца «нет и никогда не было». Дронов признался в шоу «Ты не поверишь!», что у него нет нижнего белья, потому что он не видит в нем смысла.

Медленный танец со своей учительницей

Всплывают и интересные подробности из прошлого певца. Одноклассник Дронова поделился, что артист явился на выпускной с учительницей из музыкальной школы, которая «заметно старше него». Учительница по имени Марина Рощупкина стала первой супругой певца и родила от него дочь Варвару.

Раннее URA.RU писало о том, чем известен Shaman и почему певец в Тюмени даст в три раза больше концертов, чем в других городах Урала.

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Певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) активно дает концерты в различных городах России. В Тюмени певец выступит с новой концертной программой «Победа!» 28, 29, 30 сентября. О том, какие скандалы происходили в жизни певца — в материале URA.RU. Shaman запросил заоблачные гонорары Одна из самых громких и неприятных историй связанных с Shaman его гонорарные аппетиты, которые кажутся многим неприличными. Так на всю страну прогремела история с концертов в Оренбурге на День города 30 августа. Гонорар певца составлял 16 млн рублей. Крупная сумма за выступление молодого артиста вызвала возмущение не только у местных жителей, но и у Председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Останина обратилась к губернатору Оренбургской области Денису Паслеру с просьбой выяснить «неуместные платы» певцу Дронову. Но в ответ получила, что для праздника был использован городской, а не региональный бюджет. На этом гонорарные скандалы не закончились: на Дне Ставропольского края 14 сентября певец Shaman получит за выступление 15 млн рублей. В региональном Минкульте объяснили выбор артиста «духоподъемными песнями», но Председатель комитета Госдумы Останина ответила, что «патриотизм за деньги не продается, и духоподъемные песни тоже». Как певец подставил других артистов После широкого общественного резонанса с выплатами Shaman власти задумались о том насколько разумного платить звездам такие деньги. Депутат Госдумы от партии «Новых людей» Владислав Даванков обратился к Премьер-Министру России Михаилу Мишустину с предложением ограничить госзакупки концертов артистов в России до 1 млн рублей. Также в своем обращении приводит в пример выступление певца Shaman в Оренбурге за 16 млн рублей. Заслуженный артист без трусов Певец прославился и пикантным заявлением: трусов у певца «нет и никогда не было». Дронов признался в шоу «Ты не поверишь!», что у него нет нижнего белья, потому что он не видит в нем смысла. Медленный танец со своей учительницей Всплывают и интересные подробности из прошлого певца. Одноклассник Дронова поделился, что артист явился на выпускной с учительницей из музыкальной школы, которая «заметно старше него». Учительница по имени Марина Рощупкина стала первой супругой певца и родила от него дочь Варвару. Раннее URA.RU писало о том, чем известен Shaman и почему певец в Тюмени даст в три раза больше концертов, чем в других городах Урала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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