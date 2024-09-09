Путин поручил запустить ТВ программы о многодетных семьях

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О многодетных семьях будут создавать телевизионные передачи, следует из поручения главы РФ Владимира Путина
О многодетных семьях будут создавать телевизионные передачи, следует из поручения главы РФ Владимира Путина Фото:

Президент России Владимир Путин поручил Совету Федерации создать цикл телепередач об этапах жизни многодетных семей. Эта информация следует из перечня поручений по итогам встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное». 

«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей», — говорится в документе перечня поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля. Там также подчеркивается, что в ТВ программах будут участвовать финалисты и победители Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».

Также Путин поручил СФ проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным ко Дню семьи, любви и верности. Это следует из указанного документа, его содержимое передают в RT.

В Министерстве образования Московской области заявили, что конкурс «Это у нас семейное» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, а также на поощрение активного участия семей в общественной жизни и культуре. Об этом сообщает 360.ru. Семья студента Губернского колледжа Алексея Журавлева выиграла главный приз — сертификат на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий.

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Президент России Владимир Путин поручил Совету Федерации создать цикл телепередач об этапах жизни многодетных семей. Эта информация следует из перечня поручений по итогам встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».  «Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей», — говорится в документе перечня поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля. Там также подчеркивается, что в ТВ программах будут участвовать финалисты и победители Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное». Также Путин поручил СФ проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным ко Дню семьи, любви и верности. Это следует из указанного документа, его содержимое передают в RT. В Министерстве образования Московской области заявили, что конкурс «Это у нас семейное» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, а также на поощрение активного участия семей в общественной жизни и культуре. Об этом сообщает 360.ru. Семья студента Губернского колледжа Алексея Журавлева выиграла главный приз — сертификат на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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