Путин поручил запустить ТВ программы о многодетных семьях

Президент России Владимир Путин поручил Совету Федерации создать цикл телепередач об этапах жизни многодетных семей. Эта информация следует из перечня поручений по итогам встречи с семьями — финалистами Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».
«Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы о создании цикла телевизионных передач об этапах жизни многодетных семей», — говорится в документе перечня поручений, опубликованном на официальном сайте Кремля. Там также подчеркивается, что в ТВ программах будут участвовать финалисты и победители Всероссийского конкурса семей проекта «Это у нас семейное».
Также Путин поручил СФ проработать вопрос о ежегодной выплате многодетным ко Дню семьи, любви и верности. Это следует из указанного документа, его содержимое передают в RT.
В Министерстве образования Московской области заявили, что конкурс «Это у нас семейное» направлен на поддержку и развитие семейных ценностей, а также на поощрение активного участия семей в общественной жизни и культуре. Об этом сообщает 360.ru. Семья студента Губернского колледжа Алексея Журавлева выиграла главный приз — сертификат на пять миллионов рублей для улучшения жилищных условий.
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