Подрядчик устраняет последствия протечки в самой большой школе Кургана

11 сентября 2024 в 03:15 Размер текста - 17 +

В школе устраняют последствия протечки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В самой большой школе Кургана в микрорайоне Заозерный подрядчик приступил к устранению протечки и замене намокшей плитки на потолке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее в школе прорвало отопление. «Сейчас школа готовится к запуску тепла, и во время проведения гидравлических испытаний произошла небольшая протечка на системе отопления. На данный момент ведутся работы по устранению протечки, подрядчик меняет намокшую плитку на потолке. Стены после высыхания при необходимости будут подкрашены», — сообщили в telegram-канале городской администрации. В школе Заозерного произошла протечка во время проверки отопления. Сообщалось, что затопило с первого по третий этажи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В самой большой школе Кургана в микрорайоне Заозерный подрядчик приступил к устранению протечки и замене намокшей плитки на потолке. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Ранее в школе прорвало отопление. «Сейчас школа готовится к запуску тепла, и во время проведения гидравлических испытаний произошла небольшая протечка на системе отопления. На данный момент ведутся работы по устранению протечки, подрядчик меняет намокшую плитку на потолке. Стены после высыхания при необходимости будут подкрашены», — сообщили в telegram-канале городской администрации. В школе Заозерного произошла протечка во время проверки отопления. Сообщалось, что затопило с первого по третий этажи.