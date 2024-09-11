В Мужах похоронят бойца СВО
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Мужах (ЯНАО) пройдут похороны погибшего в ходе специальной военной операции Сергея Артеева. Прощание состоится 12 сентября у мемориала воинам, сообщают в администрации Шурышкарского района.
«В Мужах простятся с погибшим в ходе специальной военной операции Сергеем Артеевым. Прощание с земляком состоится 12 сентября в 12.00 у мемориала воинам, погибшим на полях сражений специальной военной операции», — сообщает администрация в Telegram.
С Сергеем Артеевым прощание пройдет 12 сентября
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