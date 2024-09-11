В ЯНАО простятся с погибшим воином. Фото

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В Мужах похоронят бойца СВО
В Мужах похоронят бойца СВО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Мужах (ЯНАО) пройдут похороны погибшего в ходе специальной военной операции Сергея Артеева. Прощание состоится 12 сентября у мемориала воинам, сообщают в администрации Шурышкарского района.

«В Мужах простятся с погибшим в ходе специальной военной операции Сергеем Артеевым. Прощание с земляком состоится 12 сентября в 12.00 у мемориала воинам, погибшим на полях сражений специальной военной операции», — сообщает администрация в Telegram. 

С Сергеем Артеевым прощание пройдет 12 сентября
С Сергеем Артеевым прощание пройдет 12 сентября
Фото:

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В Мужах (ЯНАО) пройдут похороны погибшего в ходе специальной военной операции Сергея Артеева. Прощание состоится 12 сентября у мемориала воинам, сообщают в администрации Шурышкарского района. «В Мужах простятся с погибшим в ходе специальной военной операции Сергеем Артеевым. Прощание с земляком состоится 12 сентября в 12.00 у мемориала воинам, погибшим на полях сражений специальной военной операции», — сообщает администрация в Telegram. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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