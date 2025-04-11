Глава ФАДН Игорь Баринов обсудил вопросы сохранения традиционных ценностей

Руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов обсудил вопросы реализации Указа Президента РФ № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» на расширенном заседании Общественного совета при ФАДН России. Мероприятие прошло в Доме народов России, сообщила пресс-служба ФАДН в своем telegram-канале.
«Указ Президента закрепляет приоритетные ценности для России: от жизни и достоинства до единства народов и исторической памяти», — сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель Дома народов России Анна Полежаева представила детский просветительский проект «17 традиционных ценностей России». Проект направлен на последовательное раскрытие сути и содержания каждой из вышеперечисленных ценностей. В 2024 году проект был доработан совместно с Институтом изучения детства, семьи и воспитания и получил положительную рецензию. Планируется, что в конце мая тематическое занятие по материалам проекта пройдет во всех школах России в рамках урока «Разговоры о важном».
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