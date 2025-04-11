Песков: Путин может позвонить Трампу после разговора с Уиткофом

Президент России Владимир Путин может провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом после встречи с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Телефонный разговор Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом теоретически возможен», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.
Встреча Владимира Путина с Уиткоффом проходит в Президентской библиотеке и на данный момент длится уже около двух часов. Ранее Кремль опубликовал видео, на котором они с улыбкой обменялись рукопожатиями.
По словам Пескова, в ходе переговоров Путин и Уиткофф могут обсудить тему возможной встречи российского лидера и Дональда Трампа, а также урегулирование ситуации в Украине. При этом он указал, что не стоит ожидать прорывных результатов от визита американского политика в Россию.
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