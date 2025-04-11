Песков: Путин может позвонить Трампу после разговора с Уиткофом

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По словам Пескова, встреча Путина и Уиткоффа длится уже два часа
По словам Пескова, встреча Путина и Уиткоффа длится уже два часа Фото:
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Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин может провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом после встречи с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Телефонный разговор Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом теоретически возможен», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости.

Встреча Владимира Путина с Уиткоффом проходит в Президентской библиотеке и на данный момент длится уже около двух часов. Ранее Кремль опубликовал видео, на котором они с улыбкой обменялись рукопожатиями. 

По словам Пескова, в ходе переговоров Путин и Уиткофф могут обсудить тему возможной встречи российского лидера и Дональда Трампа, а также урегулирование ситуации в Украине. При этом он указал, что не стоит ожидать прорывных результатов от визита американского политика в Россию.

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Президент России Владимир Путин может провести телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом после встречи с его спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Телефонный разговор Путина и Трампа по итогам встречи с Уиткоффом теоретически возможен», — заявил Песков. Его слова приводит РИА Новости. Встреча Владимира Путина с Уиткоффом проходит в Президентской библиотеке и на данный момент длится уже около двух часов. Ранее Кремль опубликовал видео, на котором они с улыбкой обменялись рукопожатиями.  По словам Пескова, в ходе переговоров Путин и Уиткофф могут обсудить тему возможной встречи российского лидера и Дональда Трампа, а также урегулирование ситуации в Украине. При этом он указал, что не стоит ожидать прорывных результатов от визита американского политика в Россию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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