10 апреля 2025

В аэропорту Ямала на сутки задерживают рейсы

В Новом Уренгое ямальская авиакомпания отложила на сутки два внутренних рейса
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолетные рейсы отложили на сутки
Вертолетные рейсы отложили на сутки Фото:

В аэропорту Нового Уренгоя на сутки задерживается вылет вертолетов в Антипаюту и Красноселькуп (ЯНАО). В Сабетту на час отложен вылет самолета «Боинг 757», сообщают в воздушной авиагавани.

По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, авиакомпания «Ямал» на сутки отложила вылеты вертолетов в Красноселькуп и Антипаюту. А в международный хаб Сабетты до 16:30 часов задержан рейс грузового «Боинга 757».

Как пояснили агентству URA.RU в пресс-службе аэропорта, вертолеты задерживаются по метеоусловиям на трассе. Вылет в Сабетту перенесли по решению заказчика.

Ранее, 10 апреля, в аэропорту Нового Уренгоя им. Губкина начались задержки вертолетных и самолетных рейсов. Так, на более позднее время отложены вылеты в Тазовский, Тобольск и Самару. 

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В аэропорту Нового Уренгоя на сутки задерживается вылет вертолетов в Антипаюту и Красноселькуп (ЯНАО). В Сабетту на час отложен вылет самолета «Боинг 757», сообщают в воздушной авиагавани. По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, авиакомпания «Ямал» на сутки отложила вылеты вертолетов в Красноселькуп и Антипаюту. А в международный хаб Сабетты до 16:30 часов задержан рейс грузового «Боинга 757». Как пояснили агентству URA.RU в пресс-службе аэропорта, вертолеты задерживаются по метеоусловиям на трассе. Вылет в Сабетту перенесли по решению заказчика. Ранее, 10 апреля, в аэропорту Нового Уренгоя им. Губкина начались задержки вертолетных и самолетных рейсов. Так, на более позднее время отложены вылеты в Тазовский, Тобольск и Самару. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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