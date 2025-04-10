В аэропорту Ямала на сутки задерживают рейсы

В аэропорту Нового Уренгоя на сутки задерживается вылет вертолетов в Антипаюту и Красноселькуп (ЯНАО). В Сабетту на час отложен вылет самолета «Боинг 757», сообщают в воздушной авиагавани.
По данным онлайн-табло аэропорта Нового Уренгоя, авиакомпания «Ямал» на сутки отложила вылеты вертолетов в Красноселькуп и Антипаюту. А в международный хаб Сабетты до 16:30 часов задержан рейс грузового «Боинга 757».
Как пояснили агентству URA.RU в пресс-службе аэропорта, вертолеты задерживаются по метеоусловиям на трассе. Вылет в Сабетту перенесли по решению заказчика.
Ранее, 10 апреля, в аэропорту Нового Уренгоя им. Губкина начались задержки вертолетных и самолетных рейсов. Так, на более позднее время отложены вылеты в Тазовский, Тобольск и Самару.
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