10 апреля 2025

В России собрались обсудить запрет искусственного интеллекта из-за угрозы

РБК: в РФ появился проект законодательного регулирования ИИ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Применение искусственного интеллекта хотят урегулировать законодательно
Применение искусственного интеллекта хотят урегулировать законодательно Фото:

В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта. Проект предусматривает запрет на использование систем ИИ, которые представляют собой неприемлемый уровень риска.

«Участники рынка, эксперты и депутаты обсуждают проект госрегулирования ИИ. Он запрещает системы с „неприемлемым уровнем риска“, вводит маркировку контента и ответственность разработчиков за вред, нанесенный нейросетями», — сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Обсуждение документа проходило на заседаниях рабочих групп в Государственной Думе, в «Деловой России», а также на различных отраслевых дискуссионных форумах. Согласно информации, полученной от источников РБК, новый проект предлагает введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, закрепление ответственности разработчиков за ущерб, причиненный в результате работы их нейросетей. Также предполагается запуск классификации систем ИИ по уровню потенциального риска.

Как URA.RU писало ранее, в Государственной Думе создана межфракционная рабочая группа, которая займется разработкой законодательства в области использования искусственного интеллекта. Также в стране хотят внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента, пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России намерены ввести государственное регулирование искусственного интеллекта. Проект предусматривает запрет на использование систем ИИ, которые представляют собой неприемлемый уровень риска. «Участники рынка, эксперты и депутаты обсуждают проект госрегулирования ИИ. Он запрещает системы с „неприемлемым уровнем риска“, вводит маркировку контента и ответственность разработчиков за вред, нанесенный нейросетями», — сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Обсуждение документа проходило на заседаниях рабочих групп в Государственной Думе, в «Деловой России», а также на различных отраслевых дискуссионных форумах. Согласно информации, полученной от источников РБК, новый проект предлагает введение обязательной маркировки контента, созданного с помощью искусственного интеллекта, закрепление ответственности разработчиков за ущерб, причиненный в результате работы их нейросетей. Также предполагается запуск классификации систем ИИ по уровню потенциального риска. Как URA.RU писало ранее, в Государственной Думе создана межфракционная рабочая группа, которая займется разработкой законодательства в области использования искусственного интеллекта. Также в стране хотят внедрить единые правила маркирования нейросетевого контента, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...