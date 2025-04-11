Американские компании перенесут заводы из Китая вслед за Apple

Кашин: американские компании перенесут заводы из Китая вслед за Apple
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Тарифные войны заставят американские компании переносить производство или строить дополнительные предприятия вне Китая, считает эксперт
Тарифные войны заставят американские компании переносить производство или строить дополнительные предприятия вне Китая, считает эксперт Фото:

Американские корпорации начинают переносить свои предприятия из Китая из-за тарифных войн президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«Цель тарифной войны долгосрочная — совершить расцепку американской и китайской экономик, снизить зависимость США от главного геополитического соперника XXI века. Трамп запустил этот процесс еще во время первого президентского срока в 2018 году, что привело к определенным результатам. Доля Китая в американском импорте постепенно снижалась с 21% в 2018 году до 13% в 2024-м», — напомнил эксперт.

Увидев шум, который он создал, ориентированные на американского потребителя компании начнут потихоньку уходить и строить дополнительные предприятия в США, Мексике, Вьетнаме. Техногиганты вроде Apple занимались этим еще в первый срок Трампа, уточнил Кашин. 

Опыт предыдущих торговых войн Вашингтона показал, что от такой политики выигрывает в первую очередь Мексика — туда уходит много производств, потому что там и рабочая сила дешевле американской, и расположение страны позволяет быстро что-то собрать и продать в Штаты. Кроме того, Мексика входит в USMCA — своего рода таможенный союз североамериканских стран, в рамках которого часть торговли ведется беспошлинно. То есть, сами США получают далеко не все заводы.

Глава Белого дома 2 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка по ним составит 10%, а для отдельных государств она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для Евросоюза. 9 апреля он объявил о временной приостановке тарифов для 75 стран, для Китая, напротив, повысил до 125%. До этого Пекин вводил ответные меры в размере 84%. На следующий день Трамп снова повысил заградительные тарифы для крупнейшей азиатской экономики до 145%.

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Американские корпорации начинают переносить свои предприятия из Китая из-за тарифных войн президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Цель тарифной войны долгосрочная — совершить расцепку американской и китайской экономик, снизить зависимость США от главного геополитического соперника XXI века. Трамп запустил этот процесс еще во время первого президентского срока в 2018 году, что привело к определенным результатам. Доля Китая в американском импорте постепенно снижалась с 21% в 2018 году до 13% в 2024-м», — напомнил эксперт. Увидев шум, который он создал, ориентированные на американского потребителя компании начнут потихоньку уходить и строить дополнительные предприятия в США, Мексике, Вьетнаме. Техногиганты вроде Apple занимались этим еще в первый срок Трампа, уточнил Кашин.  Опыт предыдущих торговых войн Вашингтона показал, что от такой политики выигрывает в первую очередь Мексика — туда уходит много производств, потому что там и рабочая сила дешевле американской, и расположение страны позволяет быстро что-то собрать и продать в Штаты. Кроме того, Мексика входит в USMCA — своего рода таможенный союз североамериканских стран, в рамках которого часть торговли ведется беспошлинно. То есть, сами США получают далеко не все заводы. Глава Белого дома 2 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка по ним составит 10%, а для отдельных государств она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для Евросоюза. 9 апреля он объявил о временной приостановке тарифов для 75 стран, для Китая, напротив, повысил до 125%. До этого Пекин вводил ответные меры в размере 84%. На следующий день Трамп снова повысил заградительные тарифы для крупнейшей азиатской экономики до 145%.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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