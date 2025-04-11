Американские компании перенесут заводы из Китая вслед за Apple

Американские корпорации начинают переносить свои предприятия из Китая из-за тарифных войн президента США Дональда Трампа. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.
«Цель тарифной войны долгосрочная — совершить расцепку американской и китайской экономик, снизить зависимость США от главного геополитического соперника XXI века. Трамп запустил этот процесс еще во время первого президентского срока в 2018 году, что привело к определенным результатам. Доля Китая в американском импорте постепенно снижалась с 21% в 2018 году до 13% в 2024-м», — напомнил эксперт.
Увидев шум, который он создал, ориентированные на американского потребителя компании начнут потихоньку уходить и строить дополнительные предприятия в США, Мексике, Вьетнаме. Техногиганты вроде Apple занимались этим еще в первый срок Трампа, уточнил Кашин.
Опыт предыдущих торговых войн Вашингтона показал, что от такой политики выигрывает в первую очередь Мексика — туда уходит много производств, потому что там и рабочая сила дешевле американской, и расположение страны позволяет быстро что-то собрать и продать в Штаты. Кроме того, Мексика входит в USMCA — своего рода таможенный союз североамериканских стран, в рамках которого часть торговли ведется беспошлинно. То есть, сами США получают далеко не все заводы.
Глава Белого дома 2 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка по ним составит 10%, а для отдельных государств она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для Евросоюза. 9 апреля он объявил о временной приостановке тарифов для 75 стран, для Китая, напротив, повысил до 125%. До этого Пекин вводил ответные меры в размере 84%. На следующий день Трамп снова повысил заградительные тарифы для крупнейшей азиатской экономики до 145%.
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