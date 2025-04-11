Песков: Путин встретится с Уиткоффом для обсуждения украинского конфликта

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, главной темой которой станет урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ [президенту США Дональду] Трампу», — сообщил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что встреча является важной ступенью в диалоге между Россией и США по ключевым международным вопросам.
Песков также подчеркнул, что продолжительность встречи будет зависеть от необходимости обсуждения всех аспектов, которые интересуют обе стороны. «Встреча с Уиткоффом продлится столько, сколько потребуется президенту Путину», — подчеркнул пресс-секретарь.
Ранее Песков подтвердил прибытие Уиткоффа в Россию, передает RT. Сегодня также прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей».
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