Песков: Путин встретится с Уиткоффом для обсуждения украинского конфликта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа будет длится столько, сколько потребуется
Песков заявил, что встреча Путина и Уиткоффа будет длится столько, сколько потребуется Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Президент России Владимир Путин планирует провести встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, главной темой которой станет урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ [президенту США Дональду] Трампу», — сообщил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что встреча является важной ступенью в диалоге между Россией и США по ключевым международным вопросам.

Песков также подчеркнул, что продолжительность встречи будет зависеть от необходимости обсуждения всех аспектов, которые интересуют обе стороны. «Встреча с Уиткоффом продлится столько, сколько потребуется президенту Путину», — подчеркнул пресс-секретарь.

Ранее Песков подтвердил прибытие Уиткоффа в Россию, передает RT. Сегодня также прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин планирует провести встречу со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, главной темой которой станет урегулирование ситуации на Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Путин и Уиткофф обсудят украинское урегулирование, это хорошая возможность передать позицию РФ [президенту США Дональду] Трампу», — сообщил Песков. Его слова приводит ТАСС. Он отметил, что встреча является важной ступенью в диалоге между Россией и США по ключевым международным вопросам. Песков также подчеркнул, что продолжительность встречи будет зависеть от необходимости обсуждения всех аспектов, которые интересуют обе стороны. «Встреча с Уиткоффом продлится столько, сколько потребуется президенту Путину», — подчеркнул пресс-секретарь. Ранее Песков подтвердил прибытие Уиткоффа в Россию, передает RT. Сегодня также прошла встреча главы РФПИ Кирилла Дмитриева и Стивена Уиткоффа в гостинице «Гранд Европа» в Санкт-Петербурге, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...