Китай пересмотрит отношения с Россией из-за торговой войны с США

Кашин: китайские банки перестанут соблюдать санкции против России из-за Трампа
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Китайские компании хотят выдавить с американского рынка, они перестанут соблюдать санкции США против России, считает политолог
Китайские компании хотят выдавить с американского рынка, они перестанут соблюдать санкции США против России, считает политолог Фото:

Китайские компании и банки перестанут бояться вторичных санкций США против России из-за тарифной войны, которую затеял американский президент Дональд Трамп против Пекина. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.

«В 2022-2023 годах товарооборот между Россией и Китаем рос огромными темпами, а в 2024-м рост замедлился из-за кризиса во взаиморасчетах. То есть, из Китая в Россию деньги более-менее можно отправить, а из России туда средства за товар начислить сложнее. Запугивая санкциями банки и компании в Азии, США пытаются бороться с поставками в Россию продукции двойного назначения», — отметил политолог.

Сейчас ситуация может измениться, поскольку многие предприятия КНР просто выкидывают с американского рынка, а это значит, что у них будет меньше причин бояться западных санкций, и во взаиморасчетах с Москвой китайцы наведут порядок, полагает эксперт.

Глава Белого дома 2 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка по ним составит 10%, а для отдельных государств она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для Евросоюза. 9 апреля он объявил о временной приостановке тарифов для 75 стран, для Китая, напротив, повысил до 125%. До этого Пекин вводил ответные меры в размере 84%. На следующий день Трамп снова повысил заградительные тарифы для крупнейшей азиатской экономики до 145%.

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Китайские компании и банки перестанут бояться вторичных санкций США против России из-за тарифной войны, которую затеял американский президент Дональд Трамп против Пекина. Об этом в интервью URA.RU заявил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «В 2022-2023 годах товарооборот между Россией и Китаем рос огромными темпами, а в 2024-м рост замедлился из-за кризиса во взаиморасчетах. То есть, из Китая в Россию деньги более-менее можно отправить, а из России туда средства за товар начислить сложнее. Запугивая санкциями банки и компании в Азии, США пытаются бороться с поставками в Россию продукции двойного назначения», — отметил политолог. Сейчас ситуация может измениться, поскольку многие предприятия КНР просто выкидывают с американского рынка, а это значит, что у них будет меньше причин бояться западных санкций, и во взаиморасчетах с Москвой китайцы наведут порядок, полагает эксперт. Глава Белого дома 2 апреля ввел взаимные пошлины на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка по ним составит 10%, а для отдельных государств она оказалась значительно выше — 34% для Китая, 46% — для Вьетнама и 20% — для Евросоюза. 9 апреля он объявил о временной приостановке тарифов для 75 стран, для Китая, напротив, повысил до 125%. До этого Пекин вводил ответные меры в размере 84%. На следующий день Трамп снова повысил заградительные тарифы для крупнейшей азиатской экономики до 145%.
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