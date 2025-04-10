10 апреля 2025

Ямальца приговорили к принудительным работам за долг по алиментам

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
За долги по алиментам ямалец отработает сверхурочно
За долги по алиментам ямалец отработает сверхурочно Фото:

В Надыме жителя Ямала приговорили к принудительным работам за долги по алиментам. Наказание будет действовать в течение полугода, сообщают в надзорном ведомстве.

«Установлено, что мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма задолженности составила более 31 тысячи рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура ЯНАО».

По данным ведомства, суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок шесть месяцев. В доход государства удержат 10% из заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Надыме жителя Ямала приговорили к принудительным работам за долги по алиментам. Наказание будет действовать в течение полугода, сообщают в надзорном ведомстве. «Установлено, что мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма задолженности составила более 31 тысячи рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура ЯНАО». По данным ведомства, суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок шесть месяцев. В доход государства удержат 10% из заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...