Ямальца приговорили к принудительным работам за долг по алиментам

За долги по алиментам ямалец отработает сверхурочно
В Надыме жителя Ямала приговорили к принудительным работам за долги по алиментам. Наказание будет действовать в течение полугода, сообщают в надзорном ведомстве.
«Установлено, что мужчина не выплачивал алименты на содержание своего несовершеннолетнего ребенка. Общая сумма задолженности составила более 31 тысячи рублей», — пишет telegram-канал «Прокуратура ЯНАО».
По данным ведомства, суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ на срок шесть месяцев. В доход государства удержат 10% из заработной платы. Приговор не вступил в законную силу.
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