Путин: в развитие ВМФ будет вложено 8,4 трлн рублей

В ближайшие 10 лет в развитие Военно-морского флота РФ будет вложено 8,4 триллиона рублей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
«Отмечу, что в предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей... предусмотрено 8 триллионов 400 миллиардов рублей», — заявил Путин в ходе совещания, посвященного вопросам развития флота. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он добавил, что эти средства будут направлены на создание новых кораблей, которые должны укрепить боевой потенциал флота и повысить его способность к выполнению разнообразных задач.
Путин также подчеркнул значимость постоянного обновления флота и повышения его боеспособности. По его словам, российские корабли в перспективе должны уметь эффективно решать весь комплекс поставленных задач. Глава государства также указал на необходимость системного и последовательного развития всех составляющих Военно-морского флота, включая подводные и надводные корабли, морскую авиацию, береговые ракетно-артиллерийские войска и средства обеспечения.
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