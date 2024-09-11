Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

Неблагоприятные явления ожидаются ночью 12 сентября
В Тюмени ночью 12 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия из-за накопления вредных примесей в воздухе. Такая информация указана на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС.
«На территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — указано на сайте.
Воздух будет опасен с 3:00 до 9:00. В это время люди с хроническими болезнями могут почувствовать себя хуже.
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