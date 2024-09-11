Воздух в Тюмени станет опасен для здоровья

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Неблагоприятные явления ожидаются ночью 12 сентября
Неблагоприятные явления ожидаются ночью 12 сентября Фото:

В Тюмени ночью 12 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия из-за накопления вредных примесей в воздухе. Такая информация указана на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС.

«На территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — указано на сайте.

Воздух будет опасен с 3:00 до 9:00. В это время люди с хроническими болезнями могут почувствовать себя хуже.

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В Тюмени ночью 12 сентября ожидаются неблагоприятные метеоусловия из-за накопления вредных примесей в воздухе. Такая информация указана на сайте тюменского филиала Обь-Иртышского УГМС. «На территории Тюмени ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ (неблагоприятные метеоусловия) первой степени опасности», — указано на сайте. Воздух будет опасен с 3:00 до 9:00. В это время люди с хроническими болезнями могут почувствовать себя хуже.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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