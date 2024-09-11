Репера из Тюмени избили из-за татуировки

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Незнакомцы ударили репера бутылкой по голове
Незнакомцы ударили репера бутылкой по голове Фото:

Репера Seemee (настоящее имя — Алексей Симинок) из Тюмени избили из-за татуировки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.

«В магазине докопались до татуировки, начали грубить. Выхожу на улицу, второй беспалевно бутылкой ударил по голове», — рассказал репер.

По словам исполнителя, инцидент произошел примерно месяц назад. Как добавил Алексей, он отделался сотрясением. Сейчас с музыкантом все хорошо.

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Репера Seemee (настоящее имя — Алексей Симинок) из Тюмени избили из-за татуировки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. «В магазине докопались до татуировки, начали грубить. Выхожу на улицу, второй беспалевно бутылкой ударил по голове», — рассказал репер. По словам исполнителя, инцидент произошел примерно месяц назад. Как добавил Алексей, он отделался сотрясением. Сейчас с музыкантом все хорошо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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