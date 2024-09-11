Репера из Тюмени избили из-за татуировки

Незнакомцы ударили репера бутылкой по голове
Репера Seemee (настоящее имя — Алексей Симинок) из Тюмени избили из-за татуировки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале.
«В магазине докопались до татуировки, начали грубить. Выхожу на улицу, второй беспалевно бутылкой ударил по голове», — рассказал репер.
По словам исполнителя, инцидент произошел примерно месяц назад. Как добавил Алексей, он отделался сотрясением. Сейчас с музыкантом все хорошо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!