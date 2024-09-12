Российские войска пополнились новыми истребителями

ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех») передала воздушно-космическим силам Россию партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщили в госкорпорации. О поставке Су-57 в этом году объявлено впервые.
«Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны РФ», — говорится в заявлении компании. Уточняется, что переданные модели отличаются высокими летно-техническими характеристиками.
Сейчас на ОАК готовятся к обновлению производства. Как объяснили в компании, это связано с расширением серийного производства Су-57
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