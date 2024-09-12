Российские войска пополнились новыми истребителями

ВКС России переданы истребители Су-57 и Су-35С
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Генеральная репетиция Парада Победы-2022 на Красной площади . Москва, армия, военные, авиация, самолет, ввс, воздушный парад, вкс россии, су57, су 57
О Су-57 в армию РФ в этом году сообщили впервые Фото:

ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех») передала воздушно-космическим силам Россию партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщили в госкорпорации. О поставке Су-57 в этом году объявлено впервые.

«Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны РФ», — говорится в заявлении компании. Уточняется, что переданные модели отличаются высокими летно-техническими характеристиками.

Сейчас на ОАК готовятся к обновлению производства. Как объяснили в компании, это связано с расширением серийного производства Су-57

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ОАК (входит в госкорпорацию «Ростех») передала воздушно-космическим силам Россию партию новых истребителей Су-57 и Су-35С. Об этом сообщили в госкорпорации. О поставке Су-57 в этом году объявлено впервые. «Истребители пятого поколения были приняты техническим составом, прошли полный цикл заводских испытаний, протестированы в различных рабочих режимах летчиками Минобороны РФ», — говорится в заявлении компании. Уточняется, что переданные модели отличаются высокими летно-техническими характеристиками. Сейчас на ОАК готовятся к обновлению производства. Как объяснили в компании, это связано с расширением серийного производства Су-57
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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