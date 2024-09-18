Военкор Коц рассказал об уничтожении танка Leopard в Курской области

18 сентября 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

ВС РФ уничтожили танк Leopard в Курской области, сообщил Коц Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета В Курской области развернулись бои с ВСУ ВС РФ уничтожили в Курской области два танка, в частности немецкий Leopard. Кроме того, им удалось поразить 23 единицы бронетехники ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. «За сутки на курском направлениии уничтожено 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк „Леопард“», — заявил Коц в своем telegram-канале . Он также добавил, что российским солдатам удалось ликвидировать пять боевых машин пехоты, в том числе две CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин. Военкор также напомнил о битве под Курском, которая была 81 год назад. Тогда немецкие войска также передвигались на своих танках Leopard. Сейчас же ВСУ снова используют эту технику для наступления. Ранее ВС России отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. Потери противника составили до 70 человек, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ уничтожили в Курской области два танка, в частности немецкий Leopard. Кроме того, им удалось поразить 23 единицы бронетехники ВСУ. Об этом рассказал военный корреспондент Александр Коц. «За сутки на курском направлениии уничтожено 23 единицы бронетехники, в том числе два танка, из них один танк „Леопард“», — заявил Коц в своем telegram-канале. Он также добавил, что российским солдатам удалось ликвидировать пять боевых машин пехоты, в том числе две CV-90, бронетранспортер и 15 боевых бронированных машин. Военкор также напомнил о битве под Курском, которая была 81 год назад. Тогда немецкие войска также передвигались на своих танках Leopard. Сейчас же ВСУ снова используют эту технику для наступления. Ранее ВС России отразили четыре попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области. Потери противника составили до 70 человек, передает RT.