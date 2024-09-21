В ДТП погибла замминистра туризма Нижегородской области

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В ДТП в Нижегородской области пострадали пять человек, трое из них погибли, сообщили власти региона
В ДТП в Нижегородской области пострадали пять человек, трое из них погибли, сообщили власти региона Фото:

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП, которое произошло в регионе в пятницу. Помимо нее погибли двое человек, и двое пострадали, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадали пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина», — привели в ТАСС данные из сообщения правительства Нижегородской области. Галкина возвращалась из командировки в Йошкар-Оле, отметили в сообщении.

Авария произошла на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошка-Ола около девяти часов вечера МСК 20 сентября, заявили в агентстве со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по области. Среди пострадавших — сотрудник регионального Агентства гостеприимства и водитель автобазы Нижегородского кремля. Они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. 

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Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП, которое произошло в регионе в пятницу. Помимо нее погибли двое человек, и двое пострадали, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадали пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина», — привели в ТАСС данные из сообщения правительства Нижегородской области. Галкина возвращалась из командировки в Йошкар-Оле, отметили в сообщении. Авария произошла на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошка-Ола около девяти часов вечера МСК 20 сентября, заявили в агентстве со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по области. Среди пострадавших — сотрудник регионального Агентства гостеприимства и водитель автобазы Нижегородского кремля. Они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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