В ДТП погибла замминистра туризма Нижегородской области

Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП, которое произошло в регионе в пятницу. Помимо нее погибли двое человек, и двое пострадали, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В ДТП, произошедшем вечером в пятницу в Семеновском округе, пострадали пять человек, из них трое погибли. В числе погибших — заместитель министра туризма и промыслов региона Галина Галкина», — привели в ТАСС данные из сообщения правительства Нижегородской области. Галкина возвращалась из командировки в Йошкар-Оле, отметили в сообщении.
Авария произошла на 119-м километре автодороги Нижний Новгород — Йошка-Ола около девяти часов вечера МСК 20 сентября, заявили в агентстве со ссылкой на сообщение ГУ МВД России по области. Среди пострадавших — сотрудник регионального Агентства гостеприимства и водитель автобазы Нижегородского кремля. Они госпитализированы и находятся под наблюдением врачей.
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