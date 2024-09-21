21 сентября 2024

Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Петербурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Пострадавших в результате схода вагонов с рельсов нет
Пострадавших в результате схода вагонов с рельсов нет Фото:

На железнодорожной станции в Санкт-Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.

«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате происшествия пострадавших нет, а движение поездов не было задержано.

В настоящий момент устанавливаются причины схода вагонов. Прокуратура проверит соблюдение законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также оценит действия ответственных лиц.

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На железнодорожной станции в Санкт-Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия. «Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате происшествия пострадавших нет, а движение поездов не было задержано. В настоящий момент устанавливаются причины схода вагонов. Прокуратура проверит соблюдение законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также оценит действия ответственных лиц.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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