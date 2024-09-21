Вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Петербурге

На железнодорожной станции в Санкт-Петербурге вагоны грузового поезда сошли с рельсов. Северо-Западная транспортная прокуратура начала проверку обстоятельств происшествия.
«Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту схода вагонов грузового поезда на станции Санкт-Петербург — Сортировочный-Московский», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. В результате происшествия пострадавших нет, а движение поездов не было задержано.
В настоящий момент устанавливаются причины схода вагонов. Прокуратура проверит соблюдение законодательства в области безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, а также оценит действия ответственных лиц.
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