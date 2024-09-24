Бизнес Тюмени в два раза увеличил квоты для инвалидов

Людей с инвалидностью приглашают в курьеры и разнорабочие
В Тюмени больше чем в два раза выросло число вакансий для инвалидов. Об этом по результатам исследований сообщает в рассылке пресс-служба hh.ru.
«По сравнению с прошлым годом тюменские работодатели разместили в 2,1 раза больше вакансий с пометной „Доступные людям с инвалидностью“. В Уральском федеральном округе Тюменская область находится на третьем месте по доле таких вакансий», — говорится в сообщении.
Отмечается, что чаще всего людей с инвалидностью приглашают на работу в качесвте курьеров и операторов call-центров. Также частыми являются предложения работы водителями и разнорабочими.
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