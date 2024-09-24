24 сентября 2024

Бизнес Тюмени в два раза увеличил квоты для инвалидов

© Служба новостей «URA.RU»
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Людей с инвалидностью приглашают в курьеры и разнорабочие
Людей с инвалидностью приглашают в курьеры и разнорабочие Фото:

В Тюмени больше чем в два раза выросло число вакансий для инвалидов. Об этом по результатам исследований сообщает в рассылке пресс-служба hh.ru.

«По сравнению с прошлым годом тюменские работодатели разместили в 2,1 раза больше вакансий с пометной „Доступные людям с инвалидностью“. В Уральском федеральном округе Тюменская область находится на третьем месте по доле таких вакансий», — говорится в сообщении.

Отмечается, что чаще всего людей с инвалидностью приглашают на работу в качесвте курьеров и операторов call-центров. Также частыми являются предложения работы водителями и разнорабочими.

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В Тюмени больше чем в два раза выросло число вакансий для инвалидов. Об этом по результатам исследований сообщает в рассылке пресс-служба hh.ru. «По сравнению с прошлым годом тюменские работодатели разместили в 2,1 раза больше вакансий с пометной „Доступные людям с инвалидностью“. В Уральском федеральном округе Тюменская область находится на третьем месте по доле таких вакансий», — говорится в сообщении. Отмечается, что чаще всего людей с инвалидностью приглашают на работу в качесвте курьеров и операторов call-центров. Также частыми являются предложения работы водителями и разнорабочими.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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