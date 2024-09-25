В Кургане значительные изменения в расписании движения общественного транспорта из-за ремонтных работ на проспекте Машиностроителей. Движение автобусов по основным маршрутам будет ограничено, а это приведет к временным неудобствам для жителей города. Об этом сообщается в группе Союза транспортных организация Курганской области в соцсети «ВКонтакте».
«В связи с проведением ремонтных работ на проспекте Машиностроителей, движение автобусов будет осуществляться по измененным маршрутам с 09:00 до конца ремонтных работ», — сообщает представитель администрации. Жители призываются заранее планировать свои поездки и выходить на остановки общественного транспорта заблаговременно, чтобы избежать возможных опозданий.
Дополнительно, власти просят горожан воздержаться от негативных высказываний в адрес водителей автобусов, так как задержки вызваны исключительно проведением ремонтных работ. На время ремонта некоторые остановки, такие как «Библиотека им. Л.Н. Толстого» и «Школа № 28», не будут обслуживаться.
Изменения в маршрутах следующие:
- С 09:00 часов движение транспорта по проспекту Машиностроителей, улицам Промышленная, Бурова-Петрова, Химмашевская будет осуществляться в соответствии с установленными маршрутами в обоих направлениях. Автобусы маршрутов № 57, 7 также следуют по проспекту Машиностроителей и улице Промышленная до Бурова-Петрова и далее по своим маршрутам.
- На участке от улицы Химмашевская до улицы Некрасова с 08:00 28 сентября 2024 года до 08:00 1 октября 2024 года движение автобусов маршрутов № 54, 55, 62, 64, 95, 5, 96, 316 будет проходить по расписанию до 09:00 часов. После этого времени автобусы будут следовать по проспекту Машиностроителей через улицы Химмашевская, Бурова-Петрова, Некрасова.
- Автобусы маршрутов № 63, 68, 90 до 09:00 часов будут курсировать по своим обычным маршрутам, после чего их путь пройдет через улицу Бурова-Петрова и Некрасова по проспекту Машиностроителей.
- Для автобусов маршрутов № 28, 51, 74, 93, 309, 321 до 09:00 часов также предусмотрено движение по стандартным маршрутам. После этого времени они будут следовать по улицам Ястржембского, Панфилова, Садовая, Шевелевская, Омская с разворотом под Некрасовским путепроводом и далее вдоль автодороги возле магазина «Моторные масла» через Некрасовский путепровод.
- Автобус № 65 в направлении вокзала будет следовать аналогичным маршрутом через улицы Ястржембского и Панфилова к Садовой и далее.
- Автобусы маршрутов № 15, 56, 58, 76, 97, 360 до 09:00 часов будут двигаться по своим обычным маршрутам. После этого они будут направляться через улицу Гвардейская к Панфилова и Земнухова, продолжая движение по Шевелевской и Омской с последующим разворотом под Некрасовским путепроводом и проездом вдоль автодороги около магазина «Моторные масла».
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