В тюменских кофейнях среди посетителей разыграют миллионы рублей

Розыгрыш приурочен к юбилею компании
В нескольких кофейнях Тюмени среди посетителей разыграют шесть миллионов рублей. Информация указана на официальном сайте заведения.
«В честь 60-летнего юбилея кофейня радует гостей специальным ретро-меню. К юбилею также приурочен грандиозный розыгрыш с 6 000 призами, среди которых главный — шесть миллионов рублей», — говорится на сайте компании.
В Тюмени насчитывается сразу три кофейни этой сети. Помимо денежного приза среди посетителей разыграют смартфоны, сертификаты и бонусы от кофейни.
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