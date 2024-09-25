25 сентября 2024

В тюменских кофейнях среди посетителей разыграют миллионы рублей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Розыгрыш приурочен к юбилею компании
Розыгрыш приурочен к юбилею компании Фото:

В нескольких кофейнях Тюмени среди посетителей разыграют шесть миллионов рублей. Информация указана на официальном сайте заведения.

«В честь 60-летнего юбилея кофейня радует гостей специальным ретро-меню. К юбилею также приурочен грандиозный розыгрыш с 6 000 призами, среди которых главный — шесть миллионов рублей», — говорится на сайте компании.

В Тюмени насчитывается сразу три кофейни этой сети. Помимо денежного приза среди посетителей разыграют смартфоны, сертификаты и бонусы от кофейни.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В нескольких кофейнях Тюмени среди посетителей разыграют шесть миллионов рублей. Информация указана на официальном сайте заведения. «В честь 60-летнего юбилея кофейня радует гостей специальным ретро-меню. К юбилею также приурочен грандиозный розыгрыш с 6 000 призами, среди которых главный — шесть миллионов рублей», — говорится на сайте компании. В Тюмени насчитывается сразу три кофейни этой сети. Помимо денежного приза среди посетителей разыграют смартфоны, сертификаты и бонусы от кофейни.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...