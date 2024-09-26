Артюхов и Михельсон подписали пакт о сотрудничестве, а в ЯНАО открылась франшиза бургерных: события дня

Глава «НОВАТЭК» и губернатор Ямала договорились о сотрудничестве на пять лет
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Артюхов и Михельсон нацелены на повышение социально-экономического уровня региона
Артюхов и Михельсон нацелены на повышение социально-экономического уровня региона Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, а на Ямале открылась сеть популярных бургерных. Ямальскую косметику хотят запустить в международный экспорт, а компания «АВД»»» из Питера разорилась на нефтяных объектах в ЯНАО. Об этих и других событиях 26 сентября читайте на URA.RU.

  • Следственные органы Ямала раскрыли детали смерти геолога из Екатеринбурга. В результате предварительного осмотра тела признаков насильственной смерти не обнаружено.
  • Оленевод и общественник Ейко Сэротэтто был замечен на фотографии с депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Парфеновым, которого подозревают в скандале с проститукой.
  • В Надыме полиция арестовала торговца наркотиками, прибывшего из Забайкальского края. При задержании у него было обнаружено 34 пакета с синтетическими наркотическими веществами.
  • Компания «АВД» проиграла дело о строительстве нефтяных скважин на Ямале. В августе 2022 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение о признании компании банкротом.
  • Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве на пять лет.
  • Косметические продукты из Ямала будут включены в программу экспорта России.
  • В Тазовском районе суд вынес обвинительный приговор в адрес индивидуального предпринимателя Рустама Матекова за дачу взятки руководителю МФЦ и депутату от партии «Единая Россия», Александру Юдину.
  • Автомобилист из Надыма чуть не попал в ДТП из-за сбоя в работе светофора.
  • В Тарко-Сале открылась популярная бургерная франшиза «Краснодарский парень».
  • Глава Пуровского района Кирилл Трапезников поделился, что его коллеги-мэры ему завидуют. Причиной стало активное участие компании «НОВАТЭК» в реализации различных проектов на территории района.
  • Ямальский фотограф поймал огромную щуку

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов и глава компании «НОВАТЭК» Леонид Михельсон заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве, а на Ямале открылась сеть популярных бургерных. Ямальскую косметику хотят запустить в международный экспорт, а компания  «АВД»»» из Питера разорилась на нефтяных объектах в ЯНАО. Об этих и других событиях 26 сентября читайте на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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