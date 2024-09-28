28 сентября 2024

Shot: в Москве взорвался дом на колесах. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на окраине Уралмаша. Екатеринбург , дым, пожар, огонь, возгорание, горящие покрышки
Инцидент произошел вечером 28 сентября на улице Ангарской Фото:

В Москве сначала вспыхнул, а затем взорвался дом на колесах. Согласно предварительным данным, во время ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили источники в городских экстренных службах.

«Около девяти вечера жители домов услышали гулкий звук взрыва и увидели пламя возле гаражей. Полыхал дом на колесах марки Mercedes. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона», — со ссылкой на свои источники передает telegram-канал SHOT.

Очевидцы заметили на месте ЧП владельца машины. Предположительно, он пытался самостоятельно потушить пламя, получив серьезные ожоги. По данным СМИ, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве сначала вспыхнул, а затем взорвался дом на колесах. Согласно предварительным данным, во время ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили источники в городских экстренных службах. «Около девяти вечера жители домов услышали гулкий звук взрыва и увидели пламя возле гаражей. Полыхал дом на колесах марки Mercedes. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона», — со ссылкой на свои источники передает telegram-канал SHOT. Очевидцы заметили на месте ЧП владельца машины. Предположительно, он пытался самостоятельно потушить пламя, получив серьезные ожоги. По данным СМИ, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...