Shot: в Москве взорвался дом на колесах. Видео

29 сентября 2024 в 00:11 Размер текста - 17 +

Инцидент произошел вечером 28 сентября на улице Ангарской Фото: Илья Московец © URA.RU В Москве сначала вспыхнул, а затем взорвался дом на колесах. Согласно предварительным данным, во время ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили источники в городских экстренных службах. «Около девяти вечера жители домов услышали гулкий звук взрыва и увидели пламя возле гаражей. Полыхал дом на колесах марки Mercedes. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона», — со ссылкой на свои источники передает telegram-канал SHOT. Очевидцы заметили на месте ЧП владельца машины. Предположительно, он пытался самостоятельно потушить пламя, получив серьезные ожоги. По данным СМИ, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Москве сначала вспыхнул, а затем взорвался дом на колесах. Согласно предварительным данным, во время ЧП пострадал один человек. Об этом сообщили источники в городских экстренных службах. «Около девяти вечера жители домов услышали гулкий звук взрыва и увидели пламя возле гаражей. Полыхал дом на колесах марки Mercedes. Прибывшие на место происшествия сотрудники МЧС успели вытащить из машины два газовых баллона», — со ссылкой на свои источники передает telegram-канал SHOT. Очевидцы заметили на месте ЧП владельца машины. Предположительно, он пытался самостоятельно потушить пламя, получив серьезные ожоги. По данным СМИ, площадь возгорания составила шесть квадратных метров. Причины случившегося устанавливаются.