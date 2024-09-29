29 сентября 2024
28 сентября 2024
27 сентября 2024

В ЯНАО водитель босиком сбежал с места ДТП. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Со слов очевидцев, водитель авто, влетевшего в забор жилого дома, был пьян
Со слов очевидцев, водитель авто, влетевшего в забор жилого дома, был пьян Фото:

В поселке Харсаим (ЯНАО) водитель влетел на автомобиле в забор жилого дома, а затем покинул место ДТП босиком. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.

«В Харсаиме произошла авария. По словам очевидцев, водитель въехал в ограждение частного дома и сбежал с места ДТП. В спешке забыл обувь, пошёл босиком», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья».

Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. Со слов очевидцев водитель был пьян.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.

Очевидцы сообщают, что водитель покинул место ДТП босиком
Очевидцы сообщают, что водитель покинул место ДТП босиком
Фото:

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В поселке Харсаим (ЯНАО) водитель влетел на автомобиле в забор жилого дома, а затем покинул место ДТП босиком. Об этом очевидцы сообщили в соцсети. «В Харсаиме произошла авария. По словам очевидцев, водитель въехал в ограждение частного дома и сбежал с места ДТП. В спешке забыл обувь, пошёл босиком», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья». Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. Со слов очевидцев водитель был пьян. Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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