Со слов очевидцев, водитель авто, влетевшего в забор жилого дома, был пьян
В поселке Харсаим (ЯНАО) водитель влетел на автомобиле в забор жилого дома, а затем покинул место ДТП босиком. Об этом очевидцы сообщили в соцсети.
«В Харсаиме произошла авария. По словам очевидцев, водитель въехал в ограждение частного дома и сбежал с места ДТП. В спешке забыл обувь, пошёл босиком», — сообщается в telegram-канале «Мы из Приуралья».
Уточняется, что пострадавших в результате произошедшего нет. Со слов очевидцев водитель был пьян.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в пресс-службу УМВД по ЯНАО с просьбой прокомментировать произошедшее. Ответ ожидается.
Очевидцы сообщают, что водитель покинул место ДТП босиком
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