Власти ЯНАО заявили о перевыполнении плана по дорожным работам

В окружном департаменте транспорта заявили о перевыполнении плана дорожных работ в 2024 году. К концу сезона на Ямале привели в нормативное состояние 140 км дорог вместо 100 км запланированных.
«За сезон на региональной сети планировали привести в нормативное состояние 100 км дорог. По итогу эта цифра выросла до 140 км», — говорится в релизе окружных властей. При этом более трети годового объема (54 километра) составили работы на участке от Надыма до Салехарда.
По данным источника, второй по протяженности участок находится от границы округа до Губкинского. Его длина — 39 км. Также подходят к концу работы на Карамовском посту, закончили строительство дороги к Лагпункту 501-й стройки у Глухариного разъезда.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале продолжается реконструкция участка железнодорожная станция Ныда — Пангоды на дороге Сургут — Салехард. Московский подрядчик обустраивает временные мосты и объезды. Общая стоимость контракта — более 5,6 млрд рублей.
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