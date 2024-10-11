Депздрав сообщил, когда в поликлиниках ЯНАО появятся новые флюорографы

В двух поликлиниках Нового Уренгоя вышли из строя два флюорографа, один из которых не подлежит восстановлению. Новый аппарат появится в поликлинике №1 до конца года, еще два установят только в 2025 году, об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.
«Сейчас на этапе демонтажа находится аппарат в поликлинике №1, он вышел из строя и не подлежит восстановлению. Новый флюорограф должен быть установлен до конца года. Аппарат в поликлинике №2 ждет запчастей. Дополнительно департамент здравоохранения приобретает для НЦГБ №2 флюорографа в 2025 году», — сообщил представитель департамент здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU.
На данный момент жителям города в обоих поликлиниках предлагают делать рентген грудной клетки. «Получается, что нагрузка идет не только от тех, кому нужно сделать флюорографию, но и от тех, кому нужно сделать рентген! А люди и с южной, и с северной части города идут в один кабинет», — пожаловалась на это жительница Нового Уренгоя Наргиз Сердюкова в социальных сетях.
Ранее URA.RU сообщило, что жители Нового Уренгоя не смогут пройти флюорографию ни в одной больнице города. На тот момент в ремонте находились оба аппарата.
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