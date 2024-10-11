Депздрав сообщил, когда в поликлиниках ЯНАО появятся новые флюорографы

Флюорограф в Новом Уренгое установят в конце 2024 года
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителям Нового Уренгоя предлагают идти на рентген
Жителям Нового Уренгоя предлагают идти на рентген Фото:

В двух поликлиниках Нового Уренгоя вышли из строя два флюорографа, один из которых не подлежит восстановлению. Новый аппарат появится в поликлинике №1 до конца года, еще два установят только в 2025 году, об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения.

«Сейчас на этапе демонтажа находится аппарат в поликлинике №1, он вышел из строя и не подлежит восстановлению. Новый флюорограф должен быть установлен до конца года. Аппарат в поликлинике №2 ждет запчастей. Дополнительно департамент здравоохранения приобретает для НЦГБ №2 флюорографа в 2025 году», — сообщил представитель департамент здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU.

На данный момент жителям города в обоих поликлиниках предлагают делать рентген грудной клетки. «Получается, что нагрузка идет не только от тех, кому нужно сделать флюорографию, но и от тех, кому нужно сделать рентген! А люди и с южной, и с северной части города идут в один кабинет», — пожаловалась на это жительница Нового Уренгоя Наргиз Сердюкова в социальных сетях.

Ранее URA.RU сообщило, что жители Нового Уренгоя не смогут пройти флюорографию ни в одной больнице города. На тот момент в ремонте находились оба аппарата.

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В двух поликлиниках Нового Уренгоя вышли из строя два флюорографа, один из которых не подлежит восстановлению. Новый аппарат появится в поликлинике №1 до конца года, еще два установят только в 2025 году, об этом URA.RU сообщили в окружном департаменте здравоохранения. «Сейчас на этапе демонтажа находится аппарат в поликлинике №1, он вышел из строя и не подлежит восстановлению. Новый флюорограф должен быть установлен до конца года. Аппарат в поликлинике №2 ждет запчастей. Дополнительно департамент здравоохранения приобретает для НЦГБ №2 флюорографа в 2025 году», — сообщил представитель департамент здравоохранения ЯНАО корреспонденту URA.RU. На данный момент жителям города в обоих поликлиниках предлагают делать рентген грудной клетки. «Получается, что нагрузка идет не только от тех, кому нужно сделать флюорографию, но и от тех, кому нужно сделать рентген! А люди и с южной, и с северной части города идут в один кабинет», — пожаловалась на это жительница Нового Уренгоя Наргиз Сердюкова в социальных сетях. Ранее URA.RU сообщило, что жители Нового Уренгоя не смогут пройти флюорографию ни в одной больнице города. На тот момент в ремонте находились оба аппарата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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