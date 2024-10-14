Сын Олега Газманова приедет на Ямал

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Олег Газманов выступал с сыном Родионом в дуэте
Олег Газманов выступал с сыном Родионом в дуэте Фото:

Жители Муравленко увидят на сцене сына Олега Газманова — он приедет с концертом 27 октября. Встреча с Родионом состоится в культурно-оздоровительном центре «Сибирь», об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях.

«Сына Олега Газманова ждут в Муравленко. 27 октября на сцене культурно-оздоровительного центра „Сибирь“ состоится концерт Родиона Газманова с программой „Моя гравитация“, — написали в telegram-канале „Мой Муравленко“.

По данным источника, стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей. Родион Газманов известен по таким хитам, как «Последний снег» и «Гравитация», он также часто выступал с отцом, например, они исполнили дуэтом песню — «Танцуй, пока молодой». Ранее URA.RU сообщило, что город в ЯНАО вошел в список по самым высоким затратам на концерты звезд в РФ.

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Жители Муравленко увидят на сцене сына Олега Газманова — он приедет с концертом 27 октября. Встреча с Родионом состоится в культурно-оздоровительном центре «Сибирь», об этом URA.RU стало известно из сообщения в местных социальных сетях. «Сына Олега Газманова ждут в Муравленко. 27 октября на сцене культурно-оздоровительного центра „Сибирь“ состоится концерт Родиона Газманова с программой „Моя гравитация“, — написали в telegram-канале „Мой Муравленко“. По данным источника, стоимость билетов варьируется от 1500 до 3500 рублей. Родион Газманов известен по таким хитам, как «Последний снег» и «Гравитация», он также часто выступал с отцом, например, они исполнили дуэтом песню — «Танцуй, пока молодой». Ранее URA.RU сообщило, что город в ЯНАО вошел в список по самым высоким затратам на концерты звезд в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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