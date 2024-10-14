WSJ: Украину ждет разрушительная зима

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Томинский ГОК РМК. Челябинск , лэп, провода, столб, опора, энергетика, изоляторы, электричество
Удары ВС РФ по военным энергетическим объектам на Украине будут иметь ощутимые последствия зимой Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украину ожидает суровая зима из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки боевой техники и личного состава на фронте. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

«Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима», — говорится в материале. Отмечается, что страна уступает России в огневой мощи и численности военных, а также теряет территории на восточном фронте конфликта.

Также удары по энергетической инфраструктуре Украины создают дополнительные нагрузки на системы ПВО и приводят к отключениям электроэнергии. В зимний период эти проблемы могут стать еще более ощутимыми.

Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам военной энергетической инфраструктуры на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. Всего было атаковано 146 районов. Для осуществления ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. В результате атак противник понес потери как в личном составе, так и в военной технике, передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украину ожидает суровая зима из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки боевой техники и личного состава на фронте. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима», — говорится в материале. Отмечается, что страна уступает России в огневой мощи и численности военных, а также теряет территории на восточном фронте конфликта. Также удары по энергетической инфраструктуре Украины создают дополнительные нагрузки на системы ПВО и приводят к отключениям электроэнергии. В зимний период эти проблемы могут стать еще более ощутимыми. Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам военной энергетической инфраструктуры на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. Всего было атаковано 146 районов. Для осуществления ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. В результате атак противник понес потери как в личном составе, так и в военной технике, передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...