WSJ: Украину ждет разрушительная зима

Украину ожидает суровая зима из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки боевой техники и личного состава на фронте. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.
«Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима», — говорится в материале. Отмечается, что страна уступает России в огневой мощи и численности военных, а также теряет территории на восточном фронте конфликта.
Также удары по энергетической инфраструктуре Украины создают дополнительные нагрузки на системы ПВО и приводят к отключениям электроэнергии. В зимний период эти проблемы могут стать еще более ощутимыми.
Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам военной энергетической инфраструктуры на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. Всего было атаковано 146 районов. Для осуществления ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. В результате атак противник понес потери как в личном составе, так и в военной технике, передает 360.ru.
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Украину ожидает суровая зима из-за медленных поставок вооружений от Запада, отключения электроэнергии и нехватки боевой техники и личного состава на фронте. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal. «Поскольку поставки западных вооружений происходят медленно и носят ограниченный характер, Украину ждет суровая зима», — говорится в материале. Отмечается, что страна уступает России в огневой мощи и численности военных, а также теряет территории на восточном фронте конфликта. Также удары по энергетической инфраструктуре Украины создают дополнительные нагрузки на системы ПВО и приводят к отключениям электроэнергии. В зимний период эти проблемы могут стать еще более ощутимыми. Ранее Минобороны РФ заявило о нанесении ударов по объектам военной энергетической инфраструктуры на Украине, которые обеспечивают работу военно-промышленного комплекса страны. Всего было атаковано 146 районов. Для осуществления ударов были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерия. В результате атак противник понес потери как в личном составе, так и в военной технике, передает 360.ru.