«Подарок» Бакальчука и полиция: что происходит на складе Wildberries в Питере после заявления Ким

На складе Wildberries в Шушарах под Санкт-Петербургом дежурят сотрудники полиции. По словам основательницы маркетплейса Татьяны Ким (ранее Бакальчук) на территорию незаконно пытались попасть представители «ВБ Девелопмент», принадлежащей ее экс-супругу Владиславу Бакальчуку.
«Обращаюсь к уважаемым журналистам и подрядчикам: я забочусь о вашей безопасности и не советую вам посещать еще не введенный в эксплуатацию объект. Также хочу напомнить этому человеку и его коллегам, что незаконное проникновение на частную территорию наказуемо по закону», — заявила Ким в своем telegram-канале. Ее слова приводит «Фонтанка.ру». Она упомянула, что подобное мероприятие стало «подарком» от мужа к ее дню рождения 16 октября.
На место прибыли представители компании «ВБ Девелопмент» во главе с гендиректором Денисом Кузнецовым, которые пытаются попасть на объект вместе с журналистами. Пресс-тур организован «ВБ Девелопмент», однако его легитимность оспаривается. Кузнецов утверждает, что здание принадлежит его компании, а Wildberries владеет только землёй. Он также отметил, что охрана Wildberries находится на стройплощадке незаконно и не проходила инструктаж. Ситуация обострилась: обе стороны вызвали полицию, и Кузнецов надеется, что правоохранители помогут ему получить доступ на площадку.
Татьяна Ким в видеообращении 16 октября заявила, что Владислав Бакальчук планирует организовать «незаконный пресс-тур» на складе маркетплейса в Шушарах. Она назвала это «подарком» к ее дню рождения и выразила беспокойство о безопасности журналистов, призвав их не посещать объект.
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