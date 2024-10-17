17 октября 2024

Дело курганских тюремщиков, обвиняемых в насилии, вернулось в прокуратуру

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вернул на доработку дело курганских тюремщиков
Суд вернул на доработку дело курганских тюремщиков Фото:

Уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников колоний суд вернул на доработку в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил один из участников процесса.

«Кетовский районный суд вернул уголовное дело бывших сотрудников колоний в прокуратуру», — рассказал адвокат Александр Ломакин. Следственным органам придется доработать дело и устранить нарушения.

Защитники добились возврата дела из-за нарушений в части обвинения по умышленному повреждению имущества. Следствие утверждает, что подсудимые нанесли вред кузову автомобиля задержанного ими гражданина. Ломакин отметил, что срок давности по данной статье истек еще на стадии производства у следователя. Сотрудник СУ СК должен был в соответствии с недавними изменениями в УПК закрыть дело в этой части в связи с непричастностью. Суд не имеет полномочий закрыть дело и поэтому вернул его для устранения нарушений.

Редакция обратилась за комментариями в суд. В организации подтвердили, что дело было возвращено в прокуратуру 16 октября.

Ранее URA.RU сообщало, что бывших сотрудников двух курганских колоний будут судить за превышение полномочий с применением насилия. Один из экс-тюремщиков обвиняется в насилии с нарушением половой прикосновенности. Также им инкриминируют умышленное повреждение имущества. Инцидент случился летом 2022 года возле ИК-2 у поселка Просвет Кетовского округа. Сотрудники колоний задержали вероятных перекидчиков запрещенных предметов осужденным. Спустя некоторое время задержанные граждане заявили о побоях и издевательствах.

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Уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников колоний суд вернул на доработку в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил один из участников процесса. «Кетовский районный суд вернул уголовное дело бывших сотрудников колоний в прокуратуру», — рассказал адвокат Александр Ломакин. Следственным органам придется доработать дело и устранить нарушения. Защитники добились возврата дела из-за нарушений в части обвинения по умышленному повреждению имущества. Следствие утверждает, что подсудимые нанесли вред кузову автомобиля задержанного ими гражданина. Ломакин отметил, что срок давности по данной статье истек еще на стадии производства у следователя. Сотрудник СУ СК должен был в соответствии с недавними изменениями в УПК закрыть дело в этой части в связи с непричастностью. Суд не имеет полномочий закрыть дело и поэтому вернул его для устранения нарушений. Редакция обратилась за комментариями в суд. В организации подтвердили, что дело было возвращено в прокуратуру 16 октября. Ранее URA.RU сообщало, что бывших сотрудников двух курганских колоний будут судить за превышение полномочий с применением насилия. Один из экс-тюремщиков обвиняется в насилии с нарушением половой прикосновенности. Также им инкриминируют умышленное повреждение имущества. Инцидент случился летом 2022 года возле ИК-2 у поселка Просвет Кетовского округа. Сотрудники колоний задержали вероятных перекидчиков запрещенных предметов осужденным. Спустя некоторое время задержанные граждане заявили о побоях и издевательствах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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