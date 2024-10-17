Дело курганских тюремщиков, обвиняемых в насилии, вернулось в прокуратуру

Уголовное дело в отношении трех бывших сотрудников колоний суд вернул на доработку в прокуратуру. Об этом URA.RU сообщил один из участников процесса.
«Кетовский районный суд вернул уголовное дело бывших сотрудников колоний в прокуратуру», — рассказал адвокат Александр Ломакин. Следственным органам придется доработать дело и устранить нарушения.
Защитники добились возврата дела из-за нарушений в части обвинения по умышленному повреждению имущества. Следствие утверждает, что подсудимые нанесли вред кузову автомобиля задержанного ими гражданина. Ломакин отметил, что срок давности по данной статье истек еще на стадии производства у следователя. Сотрудник СУ СК должен был в соответствии с недавними изменениями в УПК закрыть дело в этой части в связи с непричастностью. Суд не имеет полномочий закрыть дело и поэтому вернул его для устранения нарушений.
Редакция обратилась за комментариями в суд. В организации подтвердили, что дело было возвращено в прокуратуру 16 октября.
Ранее URA.RU сообщало, что бывших сотрудников двух курганских колоний будут судить за превышение полномочий с применением насилия. Один из экс-тюремщиков обвиняется в насилии с нарушением половой прикосновенности. Также им инкриминируют умышленное повреждение имущества. Инцидент случился летом 2022 года возле ИК-2 у поселка Просвет Кетовского округа. Сотрудники колоний задержали вероятных перекидчиков запрещенных предметов осужденным. Спустя некоторое время задержанные граждане заявили о побоях и издевательствах.
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