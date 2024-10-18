18 октября 2024

В США хотят провести субкритические ядерные испытания

© Служба новостей «URA.RU»
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В США заявили о готовности провести субкритические ядерные испытания (фото из архива)
В США заявили о готовности провести субкритические ядерные испытания (фото из архива) Фото:

Субкритические ядерные испытания хотят провести в одном из штатов США. Об этом сообщили в Национальном управлении ядерной безопасности (NNSA).

«Диагностика субкритических испытаний будет улучшена на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы лучше понять характеристики старения», — написано в корпоративном плане NNSA. Он опубликован на сайте управления. Эти испытания не представляют собой полноценных ядерных испытания, от них США и РФ отказались еще в 1990-х годах.

В документе также сказано, что целью испытания является подтверждение запаса без испытания ядерного вещества и сбор информации о ядерных материалах и компонентах. Отмечается, что именно на полигоне в Неваде, где планируют провести испытания, есть уникальное необходимое оборудование. 

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Субкритические ядерные испытания хотят провести в одном из штатов США. Об этом сообщили в Национальном управлении ядерной безопасности (NNSA). «Диагностика субкритических испытаний будет улучшена на объекте национальной безопасности в Неваде (NNSS), чтобы лучше понять характеристики старения», — написано в корпоративном плане NNSA. Он опубликован на сайте управления. Эти испытания не представляют собой полноценных ядерных испытания, от них США и РФ отказались еще в 1990-х годах. В документе также сказано, что целью испытания является подтверждение запаса без испытания ядерного вещества и сбор информации о ядерных материалах и компонентах. Отмечается, что именно на полигоне в Неваде, где планируют провести испытания, есть уникальное необходимое оборудование. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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