Сотрудники МЧС России опубликовали кадры с места обрушения жилого дома в Кирсанове (Тамбовская область). 19 октября из-за взрыва бытового газа на четвертом этаже произошло частичное обрушение здания, начался пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. В результате происшествия погибли пять человек.
«Пострадали 16 человек, к сожалению, пять из них погибли», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Там добавили, что девять пострадавших отправили на амбулаторное лечение, двое были госпитализированы.
Специалисты МЧС также обследовали несущие конструкции здания с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П». Этот комплекс предназначен для оперативного контроля и мониторинга технического состояния зданий и сооружений при ликвидации чрезвычайных ситуаций.
В Кирсанове 19 октября произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже жилого дома, что привело к частичному обрушению здания и возникновению пожара. Введен режим чрезвычайной ситуации, идут работы по разбору конструкций.
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