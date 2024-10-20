МЧС опубликовало кадры с места обрушения жилого дома в Кирсанове. Видео

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В результате взрыва газа в Кирсанове погибли пять человек, заявили в МЧС
В результате взрыва газа в Кирсанове погибли пять человек, заявили в МЧС Фото:

Сотрудники МЧС России опубликовали кадры с места обрушения жилого дома в Кирсанове (Тамбовская область). 19 октября из-за взрыва бытового газа на четвертом этаже произошло частичное обрушение здания, начался пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. В результате происшествия погибли пять человек.

«Пострадали 16 человек, к сожалению, пять из них погибли», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Там добавили, что девять пострадавших отправили на амбулаторное лечение, двое были госпитализированы.

Специалисты МЧС также обследовали несущие конструкции здания с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П». Этот комплекс предназначен для оперативного контроля и мониторинга технического состояния зданий и сооружений при ликвидации чрезвычайных ситуаций.

В Кирсанове 19 октября произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже жилого дома, что привело к частичному обрушению здания и возникновению пожара. Введен режим чрезвычайной ситуации, идут работы по разбору конструкций.

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Сотрудники МЧС России опубликовали кадры с места обрушения жилого дома в Кирсанове (Тамбовская область). 19 октября из-за взрыва бытового газа на четвертом этаже произошло частичное обрушение здания, начался пожар, который впоследствии удалось ликвидировать. В результате происшествия погибли пять человек. «Пострадали 16 человек, к сожалению, пять из них погибли», — сообщает МЧС России в своем telegram-канале. Там добавили, что девять пострадавших отправили на амбулаторное лечение, двое были госпитализированы. Специалисты МЧС также обследовали несущие конструкции здания с помощью мобильного диагностического комплекса «Стрела-П». Этот комплекс предназначен для оперативного контроля и мониторинга технического состояния зданий и сооружений при ликвидации чрезвычайных ситуаций. В Кирсанове 19 октября произошел взрыв бытового газа на четвертом этаже жилого дома, что привело к частичному обрушению здания и возникновению пожара. Введен режим чрезвычайной ситуации, идут работы по разбору конструкций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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