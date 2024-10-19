19 октября 2024
18 октября 2024

Московские монахи устроили благотворительный концерт в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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В филармонии выступил хор из Лавры
В филармонии выступил хор из Лавры Фото:

Монахи хора Троице-Сергиевой Лавры провели благотворительный концерт в Кургане. Зрители смогли насладиться красотой и духовностью русской песни. Об этом сообщили представители пресс-службы властей региона.

«В городе прошел благотворительный концерт хора Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии „Спасение в любви и единении“. Насладиться духовными и церковными песнопениями в знаменитом распеве монахов смогли не только слушатели концерта в областной филармонии, но и прихожане Троицкого храма в Кургане», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Курганская область официально».

Выступление монахов в областной филармонии было посвящено преподобному Сергию Радонежскому. Он — один из величайших церковных и общественных деятелей Руси, основатель и первый игумен Троице-Сергиевой лавры, который сыграл важную роль в становлении русской государственности. 

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Монахи хора Троице-Сергиевой Лавры провели благотворительный концерт в Кургане. Зрители смогли насладиться красотой и духовностью русской песни. Об этом сообщили представители пресс-службы властей региона. «В городе прошел благотворительный концерт хора Троице-Сергиевой Лавры и Московской духовной академии „Спасение в любви и единении“. Насладиться духовными и церковными песнопениями в знаменитом распеве монахов смогли не только слушатели концерта в областной филармонии, но и прихожане Троицкого храма в Кургане», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале «Курганская область официально». Выступление монахов в областной филармонии было посвящено преподобному Сергию Радонежскому. Он — один из величайших церковных и общественных деятелей Руси, основатель и первый игумен Троице-Сергиевой лавры, который сыграл важную роль в становлении русской государственности. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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