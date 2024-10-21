«Ожерелье экватора», квесты и иконы: что «Ночь искусств» покажет курганцам

Музейная акция «Ночь искусств» пройдет в Кургане с мероприятиями для всех возрастов. Посетители смогут насладиться увлекательными квестами, познавательными экскурсиями и тематическими мастер-классами от ведущих художников региона. Об этом сообщается на сайте сервиса «ВМузей».
«Традиционная музейная акция „Ночь искусств“ приурочена ко Дню народного единства и Году Семьи. Посетителей ждут увлекательные квесты на выставке „Ожерелье экватора“ и познавательные экскурсии по выставке „Иконы святителя Николая Мирликийского“, — указано в описании мероприятия
Особое внимание уделено семейным активностям, включая сеансы арт-терапии и развивающие игры для детей и взрослых. Помимо образовательных программ, акция предложит развлекательную программу, разделенную на детскую с 18:00 до 19:30 и взрослую — с 20:00 до 23:00. Посетителей ждут выступления танцевальных и театральных коллективов, а также подведение итогов конкурса «Семейные маршруты». Мероприятие пройдет в художественном музее имени Травникова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!