«Ожерелье экватора», квесты и иконы: что «Ночь искусств» покажет курганцам

В курганском музее пройдут ночные выставки
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане пройдет "Ночь искусств"
В Кургане пройдет "Ночь искусств" Фото:

Музейная акция «Ночь искусств» пройдет в Кургане с мероприятиями для всех возрастов. Посетители смогут насладиться увлекательными квестами, познавательными экскурсиями и тематическими мастер-классами от ведущих художников региона. Об этом сообщается на сайте сервиса «ВМузей». 

«Традиционная музейная акция „Ночь искусств“ приурочена ко Дню народного единства и Году Семьи. Посетителей ждут увлекательные квесты на выставке „Ожерелье экватора“ и познавательные экскурсии по выставке „Иконы святителя Николая Мирликийского“, — указано в описании мероприятия 

Особое внимание уделено семейным активностям, включая сеансы арт-терапии и развивающие игры для детей и взрослых. Помимо образовательных программ, акция предложит развлекательную программу, разделенную на детскую с 18:00 до 19:30 и взрослую — с 20:00 до 23:00. Посетителей ждут выступления танцевальных и театральных коллективов, а также подведение итогов конкурса «Семейные маршруты». Мероприятие пройдет в художественном музее имени Травникова. 

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Музейная акция «Ночь искусств» пройдет в Кургане с мероприятиями для всех возрастов. Посетители смогут насладиться увлекательными квестами, познавательными экскурсиями и тематическими мастер-классами от ведущих художников региона. Об этом сообщается на сайте сервиса «ВМузей».  «Традиционная музейная акция „Ночь искусств“ приурочена ко Дню народного единства и Году Семьи. Посетителей ждут увлекательные квесты на выставке „Ожерелье экватора“ и познавательные экскурсии по выставке „Иконы святителя Николая Мирликийского“, — указано в описании мероприятия  Особое внимание уделено семейным активностям, включая сеансы арт-терапии и развивающие игры для детей и взрослых. Помимо образовательных программ, акция предложит развлекательную программу, разделенную на детскую с 18:00 до 19:30 и взрослую — с 20:00 до 23:00. Посетителей ждут выступления танцевальных и театральных коллективов, а также подведение итогов конкурса «Семейные маршруты». Мероприятие пройдет в художественном музее имени Травникова. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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