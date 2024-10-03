Тюменцы вынудили стендапера с ТНТ повторно дать юмористическое шоу

Комик Гурам Амарян выступит в Тюмени с двойной дозой юмора
Комик Гурам Амарян даст два юморических выступления в Тюмени, вместо ранее запланированного одного, из-за высокого спроса на билеты. Информация об этом расположена на сайте по продаже билетов.
«На первое стендап шоу Гурама Амаряна билетов в продаже уже нет. В этот же день открыта покупка билетов на еще один концерт юмориста», — опубликовано на сайте по продаже билетов.
Ранее URA.RU писало о том, что и певец Сергей Лазарев даст в Тюмени дополнительный концерт. Для горожан артист выступит в ноябре.
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