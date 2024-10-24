Житель Муравленко представлен к ордену Мужества посмертно
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
При выполнении задач специальной военной операции погиб наводчик-мотострелок Денис Мултанов из Муравленко (ЯНАО). Посмертно героя представили к ордену Мужества, сообщает пресс-служба городской администрации.
«Жители города Муравленко проводят в последний путь Дениса Мултанова, участника СВО. Представлен к Ордену Мужества посмертно», — сообщает пресс-служба мэрии Муравленко в официальном telegram-канале.
Прощание с военнослужащим пройдет 26 октября в городском морге с 09:00 до 10:00. Городские власти приносят соболезнования родным и друзьям героя.
Денис Мултанов посмертно представлен к ордену Мужества
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