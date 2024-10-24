24 октября 2024

Наводчик-мотострелок из ЯНАО представлен к ордену Мужества посмертно. Фото

Наводчик мотострелковой роты из ЯНАО Мултанов погиб на СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Житель Муравленко представлен к ордену Мужества посмертно
Житель Муравленко представлен к ордену Мужества посмертно Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

При выполнении задач специальной военной операции погиб наводчик-мотострелок Денис Мултанов из Муравленко (ЯНАО). Посмертно героя представили к ордену Мужества, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Жители города Муравленко проводят в последний путь Дениса Мултанова, участника СВО. Представлен к Ордену Мужества посмертно», — сообщает пресс-служба мэрии Муравленко в официальном telegram-канале.

Прощание с военнослужащим пройдет 26 октября в городском морге с 09:00 до 10:00. Городские власти приносят соболезнования родным и друзьям героя.

Денис Мултанов посмертно представлен к ордену Мужества
Денис Мултанов посмертно представлен к ордену Мужества
Фото:

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При выполнении задач специальной военной операции погиб наводчик-мотострелок Денис Мултанов из Муравленко (ЯНАО). Посмертно героя представили к ордену Мужества, сообщает пресс-служба городской администрации. «Жители города Муравленко проводят в последний путь Дениса Мултанова, участника СВО. Представлен к Ордену Мужества посмертно», — сообщает пресс-служба мэрии Муравленко в официальном telegram-канале. Прощание с военнослужащим пройдет 26 октября в городском морге с 09:00 до 10:00. Городские власти приносят соболезнования родным и друзьям героя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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