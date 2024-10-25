25 октября 2024

Врип мэра Науменко заявил о резком увеличении инвестиций в Кургане

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За первое полугодие в экономику города привлекли более 17 миллиардов рублей Фото:

Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко заявил, что в экономику города было привлечено инвестиций в два раза выше уровня того же периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана.

«В первом полугодии 2024 года в экономику Кургана было привлечено более 17 миллиардов рублей инвестиций. Это в два раза больше того же периода 2023 года. Общий объем оборота розничной торговли составил 34 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале мэрии.

Сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов высоко оценил темпы роста экономики Курганской области. По его словам, команда управленцев — это обязательное условие для получения результата.

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Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко заявил, что в экономику города было привлечено инвестиций в два раза выше уровня того же периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана. «В первом полугодии 2024 года в экономику Кургана было привлечено более 17 миллиардов рублей инвестиций. Это в два раза больше того же периода 2023 года. Общий объем оборота розничной торговли составил 34 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов высоко оценил темпы роста экономики Курганской области. По его словам, команда управленцев — это обязательное условие для получения результата.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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