Врип мэра Науменко заявил о резком увеличении инвестиций в Кургане

Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко заявил, что в экономику города было привлечено инвестиций в два раза выше уровня того же периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана.
«В первом полугодии 2024 года в экономику Кургана было привлечено более 17 миллиардов рублей инвестиций. Это в два раза больше того же периода 2023 года. Общий объем оборота розничной торговли составил 34 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале мэрии.
Сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов высоко оценил темпы роста экономики Курганской области. По его словам, команда управленцев — это обязательное условие для получения результата.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко заявил, что в экономику города было привлечено инвестиций в два раза выше уровня того же периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана. «В первом полугодии 2024 года в экономику Кургана было привлечено более 17 миллиардов рублей инвестиций. Это в два раза больше того же периода 2023 года. Общий объем оборота розничной торговли составил 34 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов высоко оценил темпы роста экономики Курганской области. По его словам, команда управленцев — это обязательное условие для получения результата.