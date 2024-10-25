Врип мэра Науменко заявил о резком увеличении инвестиций в Кургане

26 октября 2024 в 20:41 Размер текста - 17 +

За первое полугодие в экономику города привлекли более 17 миллиардов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко заявил, что в экономику города было привлечено инвестиций в два раза выше уровня того же периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана. «В первом полугодии 2024 года в экономику Кургана было привлечено более 17 миллиардов рублей инвестиций. Это в два раза больше того же периода 2023 года. Общий объем оборота розничной торговли составил 34 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов высоко оценил темпы роста экономики Курганской области. По его словам, команда управленцев — это обязательное условие для получения результата. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполняющий полномочия главы Кургана Антон Науменко заявил, что в экономику города было привлечено инвестиций в два раза выше уровня того же периода 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кургана. «В первом полугодии 2024 года в экономику Кургана было привлечено более 17 миллиардов рублей инвестиций. Это в два раза больше того же периода 2023 года. Общий объем оборота розничной торговли составил 34 миллиарда рублей», — сообщили в telegram-канале мэрии. Сообщалось, что министр финансов РФ Антон Силуанов высоко оценил темпы роста экономики Курганской области. По его словам, команда управленцев — это обязательное условие для получения результата.