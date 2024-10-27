27 октября 2024
26 октября 2024

В Кургане вандалы помяли памятник скорой помощи. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, памятник, машина скорой медицинской помощи
Памятник расположен рядом с горбольницей №1 Фото:

В Кургане вандалы помяли капот у памятника скорой медицинской помощи, установленный рядом с городской больницей №1. Об этом сообщили в соцсетях.

«Анонимно. Машинку помяли», — указано в посте группы «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии из публикации видно, что у памятника в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д помят капот.

Комментатор Василий Нежданов предположил, что кто-то хотел сфотографироваться на капоте машины. Пользователь с никнеймом «Артем Авторазбор» добавил, что благодаря камерам виновных можно привлечь за вандализм.

Памятник скорой медицинской помощи был установлен в марте 2023 года. Он выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д.

У памятника помят капот
У памятника помят капот
Фото:

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В Кургане вандалы помяли капот у памятника скорой медицинской помощи, установленный рядом с городской больницей №1. Об этом сообщили в соцсетях. «Анонимно. Машинку помяли», — указано в посте группы «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии из публикации видно, что у памятника в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д помят капот. Комментатор Василий Нежданов предположил, что кто-то хотел сфотографироваться на капоте машины. Пользователь с никнеймом «Артем Авторазбор» добавил, что благодаря камерам виновных можно привлечь за вандализм. Памятник скорой медицинской помощи был установлен в марте 2023 года. Он выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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