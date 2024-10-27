В Кургане вандалы помяли памятник скорой помощи. Фото

28 октября 2024 в 02:16 Размер текста - 17 +

Памятник расположен рядом с горбольницей №1 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане вандалы помяли капот у памятника скорой медицинской помощи, установленный рядом с городской больницей №1. Об этом сообщили в соцсетях. «Анонимно. Машинку помяли», — указано в посте группы «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии из публикации видно, что у памятника в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д помят капот. Комментатор Василий Нежданов предположил, что кто-то хотел сфотографироваться на капоте машины. Пользователь с никнеймом «Артем Авторазбор» добавил, что благодаря камерам виновных можно привлечь за вандализм. Памятник скорой медицинской помощи был установлен в марте 2023 года. Он выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д. У памятника помят капот «Инцидент | Курган», «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане вандалы помяли капот у памятника скорой медицинской помощи, установленный рядом с городской больницей №1. Об этом сообщили в соцсетях. «Анонимно. Машинку помяли», — указано в посте группы «Инцидент | Курган» в соцсети «ВКонтакте». На фотографии из публикации видно, что у памятника в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д помят капот. Комментатор Василий Нежданов предположил, что кто-то хотел сфотографироваться на капоте машины. Пользователь с никнеймом «Артем Авторазбор» добавил, что благодаря камерам виновных можно привлечь за вандализм. Памятник скорой медицинской помощи был установлен в марте 2023 года. Он выполнен в виде санитарного автомобиля ГАЗ-22Д.