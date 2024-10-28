Путин продлил срок службы главе СК Бастрыкину

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Торжественная церемония празднования Дня ВМФ на Сенатской площади. Санкт-Петербург, бастрыкин александр
Александру Бастрыкину в августе исполнился 71 год Фото:

Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В августе ему исполнился 71 год.

«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю СК Россиии Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В августе ему исполнился 71 год. «Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю СК Россиии Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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