Путин продлил срок службы главе СК Бастрыкину

Александру Бастрыкину в августе исполнился 71 год
Президент России Владимир Путин на год продлил срок службы сверх предельного возраста главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В августе ему исполнился 71 год.
«Продлить срок федеральной государственной службы до 27 августа 2025 года председателю СК Россиии Бастрыкину Александру Ивановичу», — говорится в указе. Он опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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