Мировые цены на нефть упали после атаки Израиля на Иран

Цены на нефть значительно упали после воздушного удара Израиля по Ирану. В ходе азиатских торгов цена на Brent снизилась до приблизительно 73 долларов за баррель, а West Texas Intermediate опустилась ниже 69 долларов за баррель.
«Цены на нефть упали более чем на 5% в ходе ранних азиатских торгов после того, как израильские удары по Ирану в минувшие выходные не затронули нефтеперерабатывающие мощности этой страны-члена ОПЕК. Brent упала почти до 73 долларов США (96,59 долларов США) за баррель, а West Texas Intermediate опустилась ниже 69 долларов США», — пишет The Edge Singapore.
Иранские государственные СМИ сообщили, что в результате атаки не пострадали объекты нефтедобычи. По просьбе администрации президента США Джо Байдена, удар не был нанесен по объектам нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры Ирана, пишет издание.
Ситуация на рынке нефти осложняется не только геополитическими рисками на Ближнем Востоке, но и избыточным предложением и слабым ростом спроса, особенно в Китае. Недавние данные о прибылях промышленных предприятий в Китае подчеркивают слабые перспективы для крупнейшего импортера нефти в мире, что также оказывает давление на цены.
Ранее, 26 октября, израильские Военно-воздушные силы провели масштабную атаку на военные объекты Ирана, в результате которой был уничтожен весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики. Иран лишился российской системы С-300 и усовершенствованной зенитной ракеты большой дальности собственного производства.
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