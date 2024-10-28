Мировые цены на нефть упали после атаки Израиля на Иран

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мировые цены на нефть упали более чем на 5%
Мировые цены на нефть упали более чем на 5% Фото:
новость из сюжета
Война на Ближнем Востоке

Цены на нефть значительно упали после воздушного удара Израиля по Ирану. В ходе азиатских торгов цена на Brent снизилась до приблизительно 73 долларов за баррель, а West Texas Intermediate опустилась ниже 69 долларов за баррель.

«Цены на нефть упали более чем на 5% в ходе ранних азиатских торгов после того, как израильские удары по Ирану в минувшие выходные не затронули нефтеперерабатывающие мощности этой страны-члена ОПЕК. Brent упала почти до 73 долларов США (96,59 долларов США) за баррель, а West Texas Intermediate опустилась ниже 69 долларов США», — пишет The Edge Singapore.

Иранские государственные СМИ сообщили, что в результате атаки не пострадали объекты нефтедобычи. По просьбе администрации президента США Джо Байдена, удар не был нанесен по объектам нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры Ирана, пишет издание.

Ситуация на рынке нефти осложняется не только геополитическими рисками на Ближнем Востоке, но и избыточным предложением и слабым ростом спроса, особенно в Китае. Недавние данные о прибылях промышленных предприятий в Китае подчеркивают слабые перспективы для крупнейшего импортера нефти в мире, что также оказывает давление на цены.

Ранее, 26 октября, израильские Военно-воздушные силы провели масштабную атаку на военные объекты Ирана, в результате которой был уничтожен весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики. Иран лишился российской системы С-300 и усовершенствованной зенитной ракеты большой дальности собственного производства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Цены на нефть значительно упали после воздушного удара Израиля по Ирану. В ходе азиатских торгов цена на Brent снизилась до приблизительно 73 долларов за баррель, а West Texas Intermediate опустилась ниже 69 долларов за баррель. «Цены на нефть упали более чем на 5% в ходе ранних азиатских торгов после того, как израильские удары по Ирану в минувшие выходные не затронули нефтеперерабатывающие мощности этой страны-члена ОПЕК. Brent упала почти до 73 долларов США (96,59 долларов США) за баррель, а West Texas Intermediate опустилась ниже 69 долларов США», — пишет The Edge Singapore. Иранские государственные СМИ сообщили, что в результате атаки не пострадали объекты нефтедобычи. По просьбе администрации президента США Джо Байдена, удар не был нанесен по объектам нефтяной, ядерной и гражданской инфраструктуры Ирана, пишет издание. Ситуация на рынке нефти осложняется не только геополитическими рисками на Ближнем Востоке, но и избыточным предложением и слабым ростом спроса, особенно в Китае. Недавние данные о прибылях промышленных предприятий в Китае подчеркивают слабые перспективы для крупнейшего импортера нефти в мире, что также оказывает давление на цены. Ранее, 26 октября, израильские Военно-воздушные силы провели масштабную атаку на военные объекты Ирана, в результате которой был уничтожен весь стратегический оборонный потенциал Исламской республики. Иран лишился российской системы С-300 и усовершенствованной зенитной ракеты большой дальности собственного производства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...