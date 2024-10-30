В Курганской области установят памятник Пушкину

В Куртамышском округе Курганской области рядом с селом Пушкино установят памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. Скульптуру планируют установить в 2025 году.
«Памятнику Александру Пушкину рядом с селом Пушкино — быть. На данный момент готовится эскиз с барельефом поэта, который планируется установить в 2025 году», — сообщили в telegram-канале администрации.
Сообщалось, что жительница села нашла фрагмент памятника, посвященного Пушкину. По рассказам местных жителей, скульптура была установлена между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!