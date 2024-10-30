30 октября 2024

В Курганской области установят памятник Пушкину

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Открытие нового корпуса гимназии № 120. Екатеринбург, литература, культура, бюст пушкина
Памятник поэту планируют установить в 2025 году Фото:

В Куртамышском округе Курганской области рядом с селом Пушкино установят памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. Скульптуру планируют установить в 2025 году.

«Памятнику Александру Пушкину рядом с селом Пушкино — быть. На данный момент готовится эскиз с барельефом поэта, который планируется установить в 2025 году», — сообщили в telegram-канале администрации.

Сообщалось, что жительница села нашла фрагмент памятника, посвященного Пушкину. По рассказам местных жителей, скульптура была установлена между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены.

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В Куртамышском округе Курганской области рядом с селом Пушкино установят памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. Скульптуру планируют установить в 2025 году. «Памятнику Александру Пушкину рядом с селом Пушкино — быть. На данный момент готовится эскиз с барельефом поэта, который планируется установить в 2025 году», — сообщили в telegram-канале администрации. Сообщалось, что жительница села нашла фрагмент памятника, посвященного Пушкину. По рассказам местных жителей, скульптура была установлена между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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