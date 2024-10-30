В Курганской области установят памятник Пушкину

31 октября 2024 в 05:14 Размер текста - 17 +

Памятник поэту планируют установить в 2025 году Фото: Илья Московец © URA.RU В Куртамышском округе Курганской области рядом с селом Пушкино установят памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. Скульптуру планируют установить в 2025 году. «Памятнику Александру Пушкину рядом с селом Пушкино — быть. На данный момент готовится эскиз с барельефом поэта, который планируется установить в 2025 году», — сообщили в telegram-канале администрации. Сообщалось, что жительница села нашла фрагмент памятника, посвященного Пушкину. По рассказам местных жителей, скульптура была установлена между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Куртамышском округе Курганской области рядом с селом Пушкино установят памятник русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии округа. Скульптуру планируют установить в 2025 году. «Памятнику Александру Пушкину рядом с селом Пушкино — быть. На данный момент готовится эскиз с барельефом поэта, который планируется установить в 2025 году», — сообщили в telegram-канале администрации. Сообщалось, что жительница села нашла фрагмент памятника, посвященного Пушкину. По рассказам местных жителей, скульптура была установлена между Куртамышом и Пушкино в том месте, где останавливались молодожены.