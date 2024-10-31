Тепло и влажно: каким будет ноябрь в Тюмени

Впервой половине ноября выпадет 23 мл осадков
Первая половина ноября в Тюмени будет теплой и влажной. Об этом сообщил синоптик Илья Винштейн.
«С 1 по 15 ноября в Тюмени средняя температура составит -2 градуса, что на 2 градуса выше нормы. Дневная температура будет колебаться от -4 до +6, а ночная от -7 до 0», — рассказал синоптик Винштейн на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Он также отметил, что в эти дни выпадет 23 миллиметра осадков. Этот показатель на 30% превышает норму.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!