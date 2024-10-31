31 октября 2024

Тепло и влажно: каким будет ноябрь в Тюмени

Синоптик Винштейн: первая половина ноября в Тюмени будет теплой
© Служба новостей «URA.RU»
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Впервой половине ноября выпадет 23 мл осадков
Впервой половине ноября выпадет 23 мл осадков Фото:

Первая половина ноября в Тюмени будет теплой и влажной. Об этом сообщил синоптик Илья Винштейн.

«С 1 по 15 ноября в Тюмени средняя температура составит -2 градуса, что на 2 градуса выше нормы. Дневная температура будет колебаться от -4 до +6, а ночная от -7 до 0», — рассказал синоптик Винштейн на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он также отметил, что в эти дни выпадет 23 миллиметра осадков. Этот показатель на 30% превышает норму.

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Первая половина ноября в Тюмени будет теплой и влажной. Об этом сообщил синоптик Илья Винштейн. «С 1 по 15 ноября в Тюмени средняя температура составит -2 градуса, что на 2 градуса выше нормы. Дневная температура будет колебаться от -4 до +6, а ночная от -7 до 0», — рассказал синоптик Винштейн на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Он также отметил, что в эти дни выпадет 23 миллиметра осадков. Этот показатель на 30% превышает норму.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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